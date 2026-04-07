Mexicanos quedan indefensos tras resolución de la Corte para congelar cuentas sin orden judicial

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda indicó que la ciudadanía mexicana queda en estado de indefensión tras la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que avala a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que congele cuentas bancarias sin la necesidad de una intervención por parte del Ministerio Público, orden judicial o solicitud extranjera.

Ello luego de que ayer lunes, la SCJN validó a la UIF para actuar de dicha manera ante sospechas de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo en un proyecto que quedó a cargo de la ministra Loretta Ortiz Ahlf.

Al respecto, De la Peña Grajeda consideró que los argumentos expuestos por la ministra no carecen de fundamentos técnicos y jurídicos, avalando lo que podría entenderse como una intervención arbitraria de la UIF que podría incluso utilizarse con tintes políticos.

“No es posible que una autoridad desde el Poder Ejecutivo, sin mediar orden judicial, como lo dice el artículo 16 de la Constitución, pueda simplemente hacerse de tus bienes y e impedirte que tú accedas a tus bienes, a tu propiedad, de esta manera en lo que lo planteó ayer la Corte”.

Agregó que con este tipo de determinaciones, comienza a observarse los efectos de la Reforma Judicial: “estado de indefensión para todos los ciudadanos mexicanos, me parece que la Corte empieza (o continúa porque ya habían empezado desde antes), continúa revelando las verdaderas razones por las cuales fue destruida esta noción que nosotros tenemos de la Corte”.