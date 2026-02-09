Mesa Directiva del Congreso del Estado realiza reunión de trabajo en Ciudad Juárez

La mesa directiva de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, celebró su reunión semanal a efecto de dar a conocer desde esta frontera diversos asuntos turnados previamente a través de Oficialía de Partes.

En ese sentido, los diputados dieron lectura a las iniciativas presentadas por Oficialía de Partes:

Por el diputado Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo (Morena).- Iniciativa con carácter de Decreto a efecto de reformar el artículo 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua y 165 bis del Código Municipal para el estado de Chihuahua, a fin que los recursos que reciba el Estado y los municipios por concepto del Impuesto Universitario se destinen de manera proporcional y equitativa a todas las Instituciones Públicas de Educación Superior del Estado atendiendo a la matricula del periodo escolar inmediato anterior.

Por la diputada Edna Xóchitl Contreras Herrera (PAN).- Iniciativa con carácter de Decreto a fin de reformar el artículo 50 de la Ley de Turismo del Estado de Chihuahua, con el objeto de establecer los mecanismos de sanción aplicables a todas aquellas personas prestadoras de Servicios Turísticos que incumplan con los lineamientos establecidos en las fracciones XVIII y XIX, así como adicionar los artículos 50 TER, 50 QUÁTER, 50 QUINQUIES y 50 SEXIES al mismo ordenamiento legal.

Por la diputada Rosana Díaz Reyes (Morena).- Iniciativa con carácter de Decreto fin de reformar la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, con el objetivo de modificar el porcentaje requerido para la solicitud de Plebiscito.

De igual manera, se presentaron una serie de posicionamientos:

Por el diputado Roberto Arturo Medina Aguirre (PRI).- Posicionamiento relativo al Comercio Internacional México – Estados Unidos.

Por la diputada Elizabeth Guzmán Argueta (Morena).- Posicionamiento relativo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Derechos Sociales.

Por la diputada Jael Argüelles Díaz (Morena).- Posicionamiento respecto a los Derechos Laborales y el trabajo en la Industria Maquiladora.

Por la diputada Leticia Ortega Máynez (Morena).- Posicionamiento relativo a la Reunión Nacional de Promoción de Inversiones y el Impulso a la Soberanía Económica, Energética y Tecnológica.

Por la diputada Magdalena Rentería Pérez (Morena).- Posicionamiento respecto al Transporte Público en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Por la diputada Irlanda Dominique Márquez Nolasco (PT).- Posicionamiento relativo al 16 Aniversario de la Masacre de Villas de Salvárcar en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Por la diputada Edna Xóchitl Contreras Herrera (PAN).- Posicionamiento para visibilizar el abandono de Ciudad Juárez y el uso irresponsable de los recursos públicos por parte de la administración municipal.

Por el diputado José Alfredo Chávez Madrid (PAN).- Posicionamiento relativo a reconocimiento a Gobierno del Estado por inversiones en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Por el diputado Francisco Sánchez Villegas (MC).- Posicionamiento relativo al abandono institucional, la crisis social y económica y defensa de la frontera.

Por el diputado Óscar Daniel Avitia Arellanes (MORENA).- Posicionamiento relativo a concientizar e impulsar una asignación presupuestal justa, efectiva y con sentido de equidad educativa en Ciudad Juárez y posicionamiento relativo a la emisión de detonaciones de la empresa ASPA.