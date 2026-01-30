‘Melania’, el polémico documental sobre la primera dama de EU se estrena en medio de una grave tensión política

Con un presupuesto cercano a los 80 millones de dólares se estrenó ‘Melania’, el documental sobre la primera dama estadounidense y esposa de Donald Trump.

La noche del jueves 29 de enero de 2026 tuvo su premiere mundial Melania, el documental sobre la primera dama de Estados Unidos financiado por Amazon MGM.

Al evento, que tuvo lugar en el Trump Kennedy Center en Washington, D.C., asistieron el presidente estadounidense, Donald Trump, su esposa Melania Trump, además de miembros de su gabinete y figuras que apoyan al republicano.

Se estrena el documental ‘Melania’ que sigue a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, durante los 20 días previos a la investidura de su esposo, Donald Trump, como presidente en 2025 (Samuel Corum/Getty Images)

Y aunque se montó una “black carpet” como si se tratara del lanzamiento de cualquier película de Hollywood, el acceso a la proyección fue restringido para la prensa tradicional. Se reporta que medios como The New York Times y The Washington Post, que han sido críticos del régimen de Trump, no pudieron entrar a la proyección reservada para invitados selectos.

‘Melania’, el documental sobre la primera dama de EU se estrena a un año del inicio del segundo mandato de Donald Trump

El polémico documental que siguió a Melania Trump durante los 20 días previos a la investidura de su esposo para un segundo mandato como presidente de Estados Unidos llega a las salas de cine (y en las próximas semanas a Amazon Prime Video) en un momento marcado por su polarización social y política en su país.

Al cumplirse un año del segundo mandato de Donald Trump y con protestas y debates encendidos en torno al ICE, a la justicia social y a las próximas elecciones de medio término, la aparición de este documental sugiere un proyecto en el que se cruzan política, entretenimiento y estrategia mediática, mientras el presidente estadounidense enfrenta duras críticas tanto dentro de su país como en el plano internacional.

Las polémicas que rodean al documental sobre Melania Trump

Más allá del contenido de este largometraje, el documental sobre Melania Trump está rodeado por una serie de polémicas que van desde la apuesta financiera de Amazon para producirlo, la propia figura de la primera dama de Estados Unidos, que busca mostrar un perfil público inusual, hasta el regreso del director Brett Ratner, sobre quien pesan señalamientos de acoso sexual que lo mantuvieron lejos de Hollywood durante varios años.

El proyecto es una apuesta poco convencional para un documental que busca mostrar el lado humano de un personaje irremediablemente ligado a la política. Amazon MGM Studios pagó cerca de 40 millones de dólares por los derechos del documental y se estima que destinó otros 35 millones a su promoción y distribución global.

El recientemente renombrado Trump Kennedy Center de Washington DC albergó la premiere mundial del documental ‘Melania’ (Samuel Corum/Getty Images)

Más allá de cifras, la inversión ha generado debate público. Críticos señalan la magnitud del gasto en una producción que promueve a una figura política activa, mientras que ejecutivos de Amazon y el director Brett Ratner defienden que la empresa cree en el potencial atractivo del contenido.

A lo largo de cerca de dos horas de duración, las cámaras siguen a Melania durante los 20 días previos a la segunda investidura presidencial de Donald Trump en 2025.

Con secuencias de reuniones, conversaciones privadas y coordinación familiar durante la transición oficial a la Casa Blanca y, de acuerdo con lo que muestra el tráiler, se aprecian detalles de la relación entre la pareja presidencial en un tono más cercano a un drama corporativo que a uno romántico o familiar.

El regreso de Brett Ratner con el documental ‘Melania’ tras críticas y escándalos

La dirección de Melania está a cargo de Brett Ratner, conocido por películas como X-Men III: La Batalla Final, Una Pareja Explosiva y Dragón Rojo. Su regreso ocurre después de ser marginado por Hollywood a raíz de múltiples acusaciones de abuso sexual en 2017, durante el auge del movimiento #MeToo, mismas que él ha negado.

Tras ser acusado de abuso sexual por distintas mujeres en 2017, Brett Ratner regresa a la dirección con el documental sobre Melania Trump (Dimitrios Kambouris/Getty Images)

Su participación en el documental ha generado comentarios contrapuestos incluso entre el equipo técnico, con reportes de tensiones en el rodaje y demandas internas de remover nombres de los créditos.

Este retorno como director, en un proyecto de contenido político con enorme respaldo financiero, lo coloca de nuevo frente a la opinión pública tras años de ausencia en producciones de alto perfil, pero no necesariamente bajo una luz favorecedora.

Tráiler de ‘Melania’ el documental de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump