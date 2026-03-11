Mejora al transporte público requiere compromiso de todas las y los legisladores: Joss Vega

La diputada presidenta de la Comisión de Obras, Servicios Públicos, y Desarrollo y Movilidad Urbana del Congreso del Estado, Joss Vega, fue precisa al mencionar que las mejoras al transporte público en la entidad requieren del compromiso de todas y todos los legisladores. Lo anterior, en el tenor de la reunión informativa realizada por dicha Comisión con el Secretario General de Gobierno, Santiago De La Peña.

Vega Vargas lamentó que la Diputada, Magdalena Rentería, secretaria de la Comisión y quien solicitó dicha reunión informativa, haya abandonado el lugar en el momento en el que De La Peña Grajeda atendía las dudas de las y los legisladores. De la misma manera, recordó que “cuando ha pedido Morena que se vaya a revisar el transporte público en Ciudad Juárez, se ha hecho”; sin embargo, la morenista tampoco ha acudido.

“Sí, el trabajo principal de las y los diputados es poder representar a toda la gente de nuestros Distritos, pero también es venir a sentarte aquí en el Congreso, no nada más en el Pleno, sino en las mesas técnicas, en las Comisiones y proponer y poder hablar con los demás Poderes para lograr una mejor gestión para las personas que representamos”, externó Joss Vega.

Durante la reunión, el representante del Poder Ejecutivo, destacó los importantes avances que se han logrado durante la administración de la Gobernadora, María Eugenia Campos, en la que se pusieron en funcionamiento las 3 líneas del BRT del Juárez Bus con 104 camiones, además de renovar las 40 unidades del BRT en Chihuahua. Por ello, exhortó a que “seamos parte de la solución, no de la ciudadanía”.

Finalmente, Joss Vega adelantó que la próxima semana se estará discutiendo en Comisión las 13 iniciativas analizadas en las 10 reuniones de mesas técnicas en materia de Seguridad Vial, en la que acudieron expertos en la materia para abonar a la armonización de las normas.