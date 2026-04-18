Meghan Markle asegura que ya es momento de “invertir en sí misma”, tras años de hacerlo con otras mujeres

Meghan Markle habló en Sidney sobre los ataques públicos que ha vivido, la maternidad y su deseo de “invertir” en sí misma durante un retiro femenino de lujo celebrado en Australia.

Meghan Markle fue la invitada de honor en el “Her Best Life Retreat”, un exclusivo retiro femenino celebrado del 17 al 19 de abril en el InterContinental Sydney Coogee Beach, en Australia. El evento, diseñado para un cupo limitado de 300 asistentes, se promocionó como un fin de semana de lujo que incluyó sesiones de coaching, yoga, meditación, “sound healing”, cenas de gala y una charla íntima con la duquesa.

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Durante su intervención de 90 minutos, Meghan pronunció una de las frases más comentadas de la jornada: “He pasado toda mi vida invirtiendo en las mujeres, ¿puedo finalmente invertir en mí?”. Aunque el encuentro fue concebido como un espacio privado para facilitar una conexión cercana con la Duquesa, sin embargo el impacto del discurso se vio opacado en las redes sociales por la controversia generada en torno al elevado costo de las entradas.

Meghan Markle en Sídney: así fue el retiro femenino de lujo y el costo que sorprendió al público

El retiro fue promocionado como un “girls’ weekend” de alto nivel, con actividades de relajación y convivencia alrededor de la aparición estelar de Meghan Markle. De acuerdo con la información difundida sobre el evento, el programa incluía gala dinner, espacios de conversación, actividades de bienestar y una sesión en vivo con la duquesa de Sussex.

Meghan Markle (Getty Images)

La opción de entrada general en preventa tenía un precio de AU$2,699, mientras que el paquete VIP Experience subía a AU$3,199. People detalló que ese acceso premium contemplaba beneficios como front-row seats, hospedaje con vista al océano, regalos exclusivos y la oportunidad de tomarse una foto con Meghan.

La cobertura de The Times añadió más detalles sobre el nivel de exclusividad del encuentro. Según ese medio, los organizadores habrían pagado alrededor de £120,000 por la aparición de Meghan y las asistentes con acceso VIP tuvieron incluida una cena de gala con platillos como Hiramasa kingfish tostada, vannella burrata, Riverina Angus beef tenderloin, free range chicken, coconut crumble y mango and passionfruit pavlova.

Más allá de su discurso, lo que más sorprendió a los asistentes fueron los elevados precios del evento y la brevedad de la estancia de Meghan. Con entradas VIP que alcanzaban los 3,199 dólares, las expectativas eran sumamente altas; sin embargo, reportes de la prensa australiana señalaron que la duquesa pasó menos de dos horas con el público antes de retirarse para acompañar a Harry a un partido de rugby.

Meghan Markle aborda el impacto de las críticas, el acoso mediático y la maternidad

Durante el reciente encuentro con el público australiano, Meghan Markle reflexionó abiertamente sobre el desafío de vivir bajo el escrutinio constante durante más de una década. Según informó la revista People, la duquesa de Sussex describió esta experiencia como sumamente difícil, argumentando que gran parte de las críticas recibidas reflejan más las proyecciones de terceros que su propia realidad.

Con un mensaje contundente sobre el bullying que ha enfrentado, Meghan declaró: “Desde hace ya 10 años, cada día he sido objeto de acoso y ataques. Me convertí en la persona más acosada del mundo y, aun así, sigo aquí”. Su testimonio sirvió para ayudar a las mujeres que se encuentran con estos desafíos día a día.

También recordó que los últimos diez años incluyeron algunos de los momentos más importantes de su vida personal, como su boda con el príncipe Harry y el nacimiento de sus dos hijos, pero explicó que esa etapa también estuvo marcada por ataques persistentes. People señaló que Meghan habló de una década atravesada tanto por la felicidad como por el costo emocional de ser observada y cuestionada públicamente.

Otro de los temas centrales fue la maternidad. Meghan dijo que ser madre le ha dado perspectiva y paciencia, algo que necesita, mencionando “dado cómo es nuestra vida”. En esa misma línea, presentó la maternidad como una experiencia que la ha ayudado a poner en contexto la presión externa que rodea su vida familiar.