Mega carambola en la Vialidad Sacramento deja cuantiosos daños materiales y caos vial

Una aparatosa carambola en la que se vieron involucrados seis vehículos se registró sobre la Vialidad Sacramento, a unos metros de la distribuidora de abarrotes Chavira, lo que provocó un fuerte congestionamiento vehicular y la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades viales.

De acuerdo con los primeros reportes, en el accidente participaron un Chevrolet Beat color blanco, una camioneta Saturn Vue XE gris, un Seat Toledo blanco, un Honda Civic de modelo atrasado, un Volkswagen Gol y un Kia Optima.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención a una persona que resultó con lesiones menores; sin embargo, las autoridades informaron que no hubo personas con heridas de gravedad.

Elementos de la Policía Vial se hicieron cargo del incidente, resguardaron las unidades involucradas y realizaron el croquis correspondiente para determinar la mecánica del choque múltiple y deslindar responsabilidades entre los conductores.

La presencia de los vehículos siniestrados sobre la vialidad ocasionó largas filas de automovilistas y circulación intermitente durante varios minutos, mientras se efectuaban las maniobras para retirar las unidades y concluir las diligencias correspondientes.