Acompaña Arturo Medina acciones de atención para familias desplazadas de Cinco Llagas

Arturo Medina, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, informó que mantiene comunicación permanente y coordinación con las autoridades estatales para dar seguimiento a la atención de las familias desplazadas de la comunidad de Cinco Llagas, en el municipio de Guadalupe y Calvo.

El legislador señaló que, desde que se conocieron los hechos ocurridos en la región, ha permanecido atento a la situación para contribuir desde su responsabilidad institucional a que las familias reciban atención integral, seguridad y acompañamiento, privilegiando en todo momento la protección de su integridad y el respeto a sus derechos.

Arturo Medina reconoció el trabajo coordinado que encabeza el Gobierno del Estado, mediante la participación de diversas dependencias e instituciones que han brindado atención a las personas desplazadas, así como las acciones para garantizar refugio temporal, atención médica, alimentación, asesoría jurídica, traslados y medidas de seguridad para quienes así lo han solicitado.

“Las familias de Guadalupe y Calvo no están solas. Seguiremos trabajando de manera coordinada con las autoridades para que reciban el respaldo que necesitan, al mismo tiempo que se fortalecen las condiciones de seguridad que permitan el regreso de quienes desean volver a sus comunidades con tranquilidad y certeza”, expresó.

El diputado destacó que Guadalupe y Calvo ha sido una prioridad permanente en su agenda de trabajo y reiteró que continuará recorriendo la región, escuchando a la población y gestionando las acciones necesarias para atender las necesidades de las comunidades serranas.

Asimismo, hizo un reconocimiento a la gobernadora Maru Campos y a las instituciones estatales que han actuado de manera inmediata para brindar apoyo a las familias afectadas, al tiempo que reiteró su disposición de seguir colaborando para que la atención humanitaria llegue a quienes más lo necesitan y se restablezcan cuanto antes las condiciones de paz en la zona.