Sheinbaum acusa a Estados Unidos de proteger al Cártel de Sinaloa pese a declararlo organización terrorista

La presidenta Claudia Sheinbaum acusó este lunes al gobierno de Estados Unidos, actualmente encabezado por Donald Trump, de brindarle protección al Cártel de Sinaloa.

Al hacer referencia a la detención de “El Mayo” Zambada, la mandataria insistió en que se tiene debatir el papel de Estados Unidos en estas acciones contra los cárteles mexicanos.

“Es muy importante decirlo, la protección que se le ha dado a un grupo delincuencial en Estados Unidos, porque ellos los nombraron organizaciones terroristas, pero al mismo tiempo le están dando protección”, señaló y su declaración fue complementada por la prensa, que hizo puntualizó que la presidenta hacía referencia al Cártel de Sinaloa.

Ante esto, la mandataria afirmó que su conferencia matutina de este martes estará dedicada a hablar de la aprehensión de “El Mayo” Zambada en un vuelo que llegó a Estados Unidos junto al Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán.

“Vamos a dar a conocer mañana qué fue lo que dijo entonces el fiscal Gertz Manero, ¿qué fue lo que dijo entonces con cartas el embajador de Estados Unidos? ¿Y qué es lo que hoy se reconoce? ¿Y cómo se dieron las cosas? E incluso, contra este grupo, ¿cómo fue que se protegió durante un tiempo? Y cómo fue que se generó esta pugna interna de este grupo delictivo, porque impacta no solamente en Sinaloa”, dijo a la prensa.

De acuerdo con Sheinbaum, en su exposición presentará una línea del tiempo desde el 2000 y hasta la fecha, en donde se destaque la aprehensión de “El Mayo”.

La mandataria indicó que mañana confirmará si emprenderán acciones diplomáticas después de las nuevas revelaciones del FBI con la exposición del avión en contraste con las declaraciones que dijo de manera formal al gobierno mexicano.