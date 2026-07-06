Maru Campos primera invitada al 5to Informe de Marco Bonilla

El mandatario de la ciudad de Chihuahua, Marco Bonilla, anunció oficialmente la realización de su Quinto Informe de Gobierno, el cual se llevará a cabo el próximo 4 de septiembre a las 18:00 horas en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua.

En rueda de prensa, el edil informó que la primera invitación fue enviada a la gobernadora del estado, quien ya confirmó su asistencia, por lo que agradeció la disposición de la mandataria para acompañarlo en este ejercicio de rendición de cuentas.

Bonilla explicó que decidieron enviar con anticipación la invitación debido a que, en las próximas semanas, se desarrollarán los informes de los 67 alcaldes y alcaldesas de Chihuahua, por lo que buscaron asegurar la fecha para facilitar la asistencia de los invitados.

“Fue la primera invitación que enviamos, la de la gobernadora. Ya nos confirmó y agradezco mucho su confirmación. Queríamos ser los primeros porque sabemos que hay 67 informes de compañeras alcaldesas y alcaldeses, igual de importantes que el de la ciudad de Chihuahua, pero nos queríamos ganar la fecha; ya reservamos el día y la hora”, expresó.

El presidente municipal agregó que, una vez confirmada la asistencia de la gobernadora, inició la distribución masiva de las invitaciones para que la ciudadanía, así como invitados de distintos municipios y de otras entidades, aparten la fecha en sus agendas.

El Quinto Informe de Gobierno servirá para presentar los principales resultados alcanzados por la administración municipal durante el último año, así como los avances registrados a lo largo de la gestión encabezada por Marco Bonilla.