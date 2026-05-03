‘Me pelas la ver…’; Jesús Orozco Chiquete encara a aficionado de Atlas en el Jalisco

Los ‘momentos sublimes del futbol mexicano’ añadieron una nueva página a sus registros luego de que el defensa Jesús Orozco Chiquete fuera captado haciéndose de palabras con un aficionado en la zona de palcos del Estadio Jalisco.

Fue durante el cotejo entre Atlas y Cruz Azul, que terminó en victoria 3-2 para los cementeros, que Chiquete fue grabado lanzando improperios hacia un seguidor de los Rojinegros que previamente había celebrado los goles de su equipo.

“Eres un putito”, le dijo el afectado y Chiquete respondió: “Me pelas la verga en esta y en todas las vidas”; el fanático procedió a pedir tranquilidad al jugador, alegando que ‘solo era futbol’.

"ME PELAS TODA LA…" 😳 ¿QUÉ PASÓ AHÍ? 😳#CentralFOX | Se viralizó el momento en el que el futbolista de Cruz Azul, Jesús Orozco Chiquete se engancha con un aficionado en el Estadio Jalisco. ¿Opiniones? 👀 🤳 VÍA @greeneddie77 pic.twitter.com/VlPPPB41TL — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 3, 2026

La situación no pasó a mayores, pues intervino personal de seguridad de la casa de los Zorros; al final Chiquete pudo disfrutar del triunfo cementero que los acerca a las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX.

Jesús Orozco Chiquete se alista para volver

El Chiquete, canterano de Chivas y ahora con la camiseta de Cruz Azul, entró en la etapa final de su recuperación luego de romperse el tobillo el pasado 6 de diciembre en el duelo de Semifinales del Apertura 2025 de Liga MX ante Tigres.

Tras pasar varios meses en rehabilitación ya se ha integrado a las prácticas, aunque se ha perdido en la carrera por integrar la lista final de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Ahora se enfocará en regresar a su mejor forma, la que lo llevó a destacar con el Guadalajara y luego a ser pieza clave en la conquista de la Concachampions en junio del año pasado.