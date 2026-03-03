“Me encanta que estén confiados”, responde Maru a morenistas que anticipan triunfo en Chihuahua

La gobernadora María Eugenia Campos Galván manifestó que la forma en que se gobierna en Chihuahua es una comparación y un contraste con la otra forma de gobernar en el país por lo que expresó su contento con la confianza que tiene Morena de ganar la gubernatura en el 2027.

Durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva, el conductor expresó que altas jerarquías de Morena aseguran tener la victoria en 15 de 17 entidades en las que se disputará la gubernatura en 2027, incluyendo a Chihuahua: “me encanta que estén confiados. Y yo no te voy a decir mi método, pero Maru es una persona que no se deja, no se deja vencer”.

Asimismo, dijo que, según los datos que se manejan al interior de Acción Nacional, el partido va por buen camino y con la aprobación de la población juarense, en donde se desarrollarán varios proyectos de obra pública como el Centro de Convenciones y Exposiciones, así como la construcción de puentes para mejorar la movilidad y disminuir el tráfico.