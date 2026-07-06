Harry Styles bate récord en Londres con 12 conciertos desde Wembley y recuerda a sus excompañeros de “One Direction”

El cantante británico Harry Styles ha batido el récord de conciertos consecutivos celebrados en el estadio londinense de Wembley, superando los máximos conseguidos hasta ahora por Taylor Swift y Coldplay, tras completar este fin de semana una residencia de 12 fechas como parte de su última gira mundial “Together, Together”.

El exintegrante de One Direction, de 32 años de edad, se convirtió así en el artista que más conciertos ha realizado en el emblemático estadio en una misma gira, superando el récord de 10 fechas que Coldplay logró el verano pasado, y las ocho noches que Taylor Swift completó en solitario con su “The Eras Tour” en 2024.

Styles inició su residencia londinense de “Together, Together” el pasado 12 de junio y la concluyó este sábado, 4 de julio, con su duodécimo concierto, que tuvo una temática especial al coincidir con el día principal del Orgullo LGTBI+ de Londres.

Durante el bolo del sábado, Harry Styles se dirigió a los 80 mil espectadores y dedicó un momento especial a sus cuatro excompañeros de One Direction.

“Quiero agradecer a Niall (Horan), Louis (Tomlinson), Zayn (Malik) y a mi querido amigo Liam (Payne —fallecido en 2024—) por estas noches y por todo lo que aprendí en este tiempo, por la amistad, todo… nada de esto sería posible, no estaría aquí sin ustedes. Muchas gracias”, dijo el cantante.

También apareció por sorpresa en el escenario la hermana del cantante, Gemma, que pronunció un emotivo discurso y reveló una pancarta conmemorativa que el estadio había colocado en su fachada para celebrar el récord de 12 noches.

Tras su paso por Londres, Harry Styles continuará su gira mundial “Together, Together” en Brasil, México y Estados Unidos, antes de finalizar en Australia en diciembre.

El artista publicó el pasado 6 de marzo su cuarto álbum de estudio, “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”, tras más de tres años de parón musical.

Tras la separación de One Direction en 2016, Styles comenzó su exitosa carrera en solitario, llegando a obtener con su tercer disco, “Harry´s House” (2022) un premio Grammy y un Brit Award al Mejor Álbum del Año.