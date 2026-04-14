Mazatlán FC remata todos sus boletos a 5 pesos

Mazatlán está a punto de despedirse de la Primera División del balompié mexicano y en su penúltimo partido en el estadio El Encanto, contra Querétaro, remata todos los boletos a cinco pesos, para el compromiso que corresponde a la jornada 15. “Todo a 5 pesos”, publicó un mensaje en redes sociales el equipo de Sinaloa, previo al juego contra Gallos Blancos. Los Cañoneros se convertirán en Atlante el próximo torneo y se mudará a la Ciudad de México, para jugar en el Estadio Banorte.

En el #ViernesBotanero de @AztecaDeportes siempre pasan cosas especiales y el que viene no es la excepción. ¡A disfrutar del futbol en Mazatlán! Todos los boletos contra el @Club_Queretaro a $5.00 pesos 🪙 Llenemos la grada y formemos juntos la Marea Morada. 🎟️ Taquillas,… pic.twitter.com/aODHZ7TwEc — Mazatlán F.C. ⚓️ (@MazatlanFC) April 14, 2026

El cambio se hará en cuanto el Mazatlán FC quede eliminado del Clausura 2026. En la actualidad, el equipo que dirige Sergio Bueno es el segundo peor equipo de la Liga MX y está eliminado.

En el juego contra los Gallos de Querétaro, se espera que la gente llene el inmueble que tiene capacidad de 20 mil 195 aficionados según datos de la Liga MX, en lo que sería el penúltimo juego. La despedida definitiva será el juego contra Toluca, del próximo 22 de abril.

Mazatlán es un equipo que se fundó en el 2020, derivado de la desaparición de Monarcas Morelia. El equipo purépecha se mudó a Sinaloa, para convertirse en el club de color purpura.

En los seis años que el equipo estuvo en Primera División, los ahora dirigidos por Sergio Bueno tuvieron más problemas relacionados en tratar de evitar la multa del último lugar de la tabla porcentual, que aspiraciones para disputar la liguilla.

Desde hace un año, las negociaciones entre el Mazatlán y Atlante iniciaron, llegando a un acuerdo a finales del 2025, en el que la propia Federación Mexicana de Futbol reconoció que el cambio de sede del equipo de Sinaloa.

Mazatlán ya prepara la despedida, por ahora, pone los boletos a cinco pesos.