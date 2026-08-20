Mayoría en EU cree que Trump se beneficia indebidamente de las criptomonedas

Washington. La mayoría de los estadunidenses considera que el presidente Donald Trump y su familia se han beneficiado indebidamente de las criptomonedas desde su regreso al poder y que sus decisiones se ven influidas por sus negocios privados, según una nueva encuesta de Reuters/Ipsos.

La encuesta, realizada durante cuatro días y finalizada el lunes, reveló que la mitad de los propios republicanos de Trump cree que el presidente permite que sus intereses empresariales influyan en sus decisiones, un hallazgo significativo para un líder que se comprometió a acabar con la corrupción en Washington.

Trump nació en el seno de una familia dedicada al sector inmobiliario en Nueva York y convirtió su nombre en una marca reconocida a nivel mundial antes de presentarse a las elecciones. El año pasado ganó más de mil 400 millones de dólares gracias a las iniciativas de su familia en el ámbito de las criptomonedas, entre las que se incluyen World Liberty Financial y la moneda meme o meme coin de Trump, activos digitales que ha defendido públicamente.

En marzo de 2025, dos meses después de iniciar su segundo mandato, el presidente llamó la atención en redes sociales sobre su propia criptomoneda, describiéndola como “la mejor de todas”.

63% considera inapropiados los beneficios

Alrededor del 63 por ciento de los encuestados afirmó que era inapropiado que Trump y su familia se hubieran beneficiado de esa manera, mientras que el 32 por ciento consideró que era apropiado y el resto no respondió a la pregunta.

Aproximadamente tres de cada 10 republicanos calificaron las operaciones de inapropiadas, mientras que siete de cada 10 afirmaron que eran apropiadas.

Los demócratas suelen destacar la supuesta corrupción en el gobierno de cara a las elecciones de mitad de legislatura de noviembre, que determinarán el control del Congreso durante los próximos dos años, mientras que el gobierno de Trump se ha comprometido a investigar la supuesta corrupción en los estados gobernados por los demócratas.

Trump afirma que no ha desempeñado ningún papel en el día a día de los negocios de su familia desde que volvió al cargo y que sus inversiones se gestionan de forma independiente. Ha aplicado políticas favorables a las criptomonedas en su segundo mandato, tras haber buscado el apoyo de los inversionistas del sector durante la campaña electoral, aunque ha sido criticado recientemente porque su gabinete cuenta con 57 millonarios.

La Casa Blanca desestimó cualquier acusación de conducta indebida y afirmó que las inversiones de Trump son gestionadas por instituciones financieras independientes.

“No hay conflictos de intereses”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, en un comunicado. “El presidente solo actúa en beneficio del pueblo estadunidense”.

Trump pide al Congreso aprobar ley sobre criptomonedas

Trump instó al Congreso a aprobar un proyecto de ley que aporte definiciones más claras al creciente sector de las criptomonedas, una prioridad para los ejecutivos de la industria que se reunieron con el presidente en la Casa Blanca.

Trump pidió a los legisladores aprobar una “versión justa de la Ley de Claridad”, un proyecto que, según las empresas del sector, les proporcionaría una base jurídica sólida, pero que se ha estancado en el Senado cuando queda poco tiempo en el calendario legislativo.

Varios altos ejecutivos del sector de las criptomonedas, entre ellos el director general de Coinbase, Brian Armstrong; el director general de Robinhood, Vlad Tenev; el codirector general de Kraken, Arjun Sethi, y el director general de Intercontinental Exchange, Jeffrey Sprecher, intervinieron junto a Trump en el acto.

También asistieron el presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés), Mike Selig; el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), Paul Atkins, y el asesor de criptomonedas de la Casa Blanca, Patrick Witt.

“Ahora necesitamos que el Congreso dé el siguiente paso aprobando la Ley de Claridad —una versión justa de la Ley de Claridad—”, afirmó Trump durante el acto.

Buscan establecer reglas para el sector

El presidente republicano ha impulsado políticas favorables a las criptomonedas desde que volvió al cargo en enero de 2025. Sin embargo, la amplia legislación sobre activos digitales que el sector busca aún no ha sido aprobada por el Congreso.

La Ley de Claridad tiene por objeto definir qué tokens se consideran valores y cuáles materias primas, así como qué organismos tienen competencia para supervisar el sector. Sin una legislación específica, la normativa será vulnerable a los cambios en el clima político y a los recursos judiciales, lo que generará riesgos persistentes para la industria, según ejecutivos y analistas.

La SEC propuso el martes unas normas muy esperadas que eximirían a determinadas ofertas de tokens de la normativa sobre valores, lo que facilitaría a las empresas de criptomonedas la emisión de estos activos y la captación de fondos. La CFTC tiene previsto debatir la regulación de las criptomonedas, entre otros temas, en una reunión del sector que se celebrará el jueves.

Sin embargo, muchos demócratas y algunos republicanos han afirmado que no votarían a favor de un proyecto de ley que no incluya disposiciones contundentes para prohibir que los cargos políticos, incluido Trump, se beneficien de sus propias iniciativas en el ámbito de las criptomonedas.