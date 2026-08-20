Inhabilitan temporalmente sitios web del Gobierno de México por “corte de conectividad”

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones informó este miércoles que los sitios web del gobierno de México quedaron fuera de servicio de forma temporal.

En un breve mensaje, la dependencia precisó que esto corresponde a un corte de conectividad y aseguró que daría el aviso correspondiente cuando los portales funcionen con normalidad.

Alrededor de las 5:00 de la tarde dio un plazo de 25 minutos para que los sitios web sean habilitados. Momentos después, aproximadamente a las 6:00 de la tarde, algunas de las páginas oficiales ya abrían correctamente para las consultas de los usuarios.

Mientras estaban inhabilitadas, aparecía la pantalla en blanco con un mensaje que indicaba que el sitio se estaba cargando.

A las 6:24 de la tarde, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones anunció que todos los sitios web gubernamentales ya estaban disponibles para su acceso; además, señaló que la inhabilitación temporal se debió “a una incidencia ajena a nuestros sistemas”.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones informa que los sitios https://t.co/qoreFPzf8r se encuentran temporalmente inhabilitados por un corte de conectividad. En 25 minutos se encontrarán rehabilitados. Avisamos de inmediato cuando ocurra. — Agencia de Transformación Digital (@AgenciaGobMX) August 19, 2026

También, ofreció disculpas a los usuarios por las molestias que pudo ocasionar la falla.