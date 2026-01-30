Maye afirma que tuvo práctica normal con Pats para el Super Bowl, pese a dolencia de hombro

Los New England Patriots realizaron su primer entrenamiento el jueves de cara al Super Bowl LX, y todo lo relacionado con la lesión en el hombro derecho de su mariscal de campo, Drake Maye, se mantuvo fuera del alcance de los periodistas.

Drake Maye y sus compañeros mariscales de campo, Joshua Dobbs y Tommy DeVito, no lanzaron el balón durante las partes del entrenamiento abiertas a los medios de comunicación. Esto supuso un cambio en la rutina del equipo con respecto a la mayoría de los entrenamientos de los jueves durante la temporada.

Maye figuraba oficialmente como “limitado” el miércoles y el jueves tras caer sobre su hombro derecho al ser tackleado por el safety de los Denver Broncos, Talanoa Hufanga, en una jugada de 13 yardas en el tercer cuarto del partido por el Campeonato de la AFC. La designación de “limitado” significa que realizó al menos una repetición menos de lo habitual como titular, pero no especifica cuántas.

Al preguntarle sobre su nivel de preocupación respecto a la salud de Maye, el entrenador en jefe Mike Vrabel respondió el jueves: “No mucha. Intento no preocuparme demasiado. Solo quiero preparar al equipo y asegurarme de que todos estén listos y tengamos un plan. Para que no haya sorpresas…”.

Drake Maye, quien anteriormente restó importancia a cualquier preocupación por su lesión, señaló que la semana extra para prepararse para el Super Bowl LX contra los Seattle Seahawks el 8 de febrero era un buen período para recuperarse. Hizo eco de las palabras de su entrenador después del entrenamiento del jueves.

“Me siento bien. Salí al campo, me moví bastante hoy. Hice algunos ejercicios de calentamiento, así que me siento bien”, subrayó.