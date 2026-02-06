Matthew Stafford es nombrado el MVP de la NFL

La NFL tiene un nuevo Jugador Más Valioso.

Este jueves en NFL Honors el quarterback de Los Angeles Rams, Matthew Stafford, fue elegido MVP por primera vez en su carrera.

Matthew Stafford brought his kids on his stage to accept the MVP Award ❤️

— NFL (@NFL) February 6, 2026

Matthew Stafford fue el líder de la NFL esta temporada con 388 pases completos en 597 intentos para 4,707 yardas con 46 touchdowns y apenas siete intercepciones.

En la temporada regular, Matthew Stafford guió a los Rams a un récord 12-5 y después los llevó hasta el Juego por el Campeonato de la Conferencia Nacional, donde cayeron 31-27 frente a los Seattle Seahawks.

La votación para elegir al Jugador Más Valioso de la NFL se definió por un voto, entregando el galardón a Matthew Stafford con 24 por 23 de Drake Maye de los New England Patriots.

Josh Allen, ganador del cetro el año pasado, recibió dos votos y Justin Herbert se llevó uno.

Después de recibir su trofeo, Matthew Stafford confirmó que volverá la próxima temporada con los Rams, poniendo fin a la especulación sobre su futuro.

“Los veo el próximo año”, declaró Matthew Stafford.