¡Madre mía! España elimina a Bélgica con sufrimiento y se cita en semifinales del Mundial con Francia

España sufrió, pero se impuso 2-1 a Bélgica y consiguió su boleto a las Semifinales del Mundial 2026 en las que se medirá a Francia, en uno de los choques más espectaculares y parejos que se esperan en la justa.

La primera parte fue un auténtico monólogo de ‘La Furia Roja’, aunque como le sucedió en otros partidos, sin mucha claridad en cuanto a las llegadas al arco rival.

Fue hasta el minuto 30’ cuando tras una servicio de Lamine Yamal a Dani Olmo, éste disparó y en el rebote que dejó Thibaut Courtois apareció Fabián Ruiz para abrir el marcador (1-0).

Hasta ese momento los ‘Red Devils’ eran totalmente inofensivos y parecía cuestión de tiempo para que España ampliara el marcador; sin embargo, antes del descanso (41’) Charles De Ketelaere conectó un cabezazo con todo y la marca pegada de Pau Cubarsí y rompió la imbatibilidad de Unai Simón (650 minutos) en la Copa del Mundo. 1-1 sorpresivo.

Segundo tiempo

Los dirigidos por Luis de la Fuente mantuvieron el dominio y buscaron con insistencia a través de Lamine Yamal la llave para abrir a los belgas y conseguir la segunda anotación.

También ingresó al campo Pedri, quien de manera sorpresiva no arrancó el partido, y ‘La Furia Roja’ tocó una y otra vez la puerta de Courtois, que tras una atajada se lesionó y tuvo que dejar el partido al 71’ para que Lammens tomara su lugar.

Este cambio resultaría decisivo, pues el arquero suplente de Bélgica se equivocó al 88’ tras un disparo lejano de Cubarsí al que dio rebote, y Mikel Merino que tenía dos minutos en la cancha empujó el 2-1.

Como sucedió ante Portugal, Merino fue el talismán al salir de la banca para convertirse en el héroe.

Ahora viene una final adelantada entre franceses y españoles el próximo martes.