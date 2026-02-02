Masacre en Tabasco: cinco hombres son ejecutados en Jalpa de Méndez

Al menos cinco personas fueron ejecutadas la tarde de este domingo en el poblado Ayapa del municipio de Jalpa de Méndez. Fueron baleadas cuando el grupo se encontraba a orillas de la carretera de la comunidad con sus motos.

Según los primeros reportes, las personas que los atacaron se transportaban en un vehículo y luego de dispararles se retiraron del lugar dejando a algunas de sus víctimas aún con heridas graves, dijeron vecinos que llegaron al sitio.

Sin embargo, cuando los paramédicos arribaron al lugar de los hechos los cuerpos ya no tenían signos vitales.

La policía municipal de Jalpa de Méndez reportó el caso a las autoridades de la Fiscalía General del Estado quienes ya investigan el caso. Al momento de emitir esta información aún no había un reporte oficial de los hechos.