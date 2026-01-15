Masa de aire polar y frente frío 28 mantendrán las heladas en territorio estatal

Este jueves, la masa de aire polar que impulsa al frente frío número 28 sobre el norte, noreste y centro del país en interacción con las corrientes en chorro subtropical y polar, una vaguada en altura, un canal de baja presión y la entrada de humedad procedente del Océano Pacífico, favorecerán ambiente muy frío por la mañana, templado por la tarde, ambiente de muy frío a frío intenso en la zona serrana con heladas, cielo despejado.

Vientos de 5 a 15 km/h, que pueden superar los 35 km/h en partes de las zonas suroeste y sureste, incluye: Balleza y Jiménez. Sin lluvias.

Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 19/2, Juárez 18/2, Janos 19/-3, Madera 16/-4, Temósachi 18/-6, Cuauhtémoc 15/-4, Ojinaga 19/2, Delicias 19/2, Camargo 18/2, Jiménez 17/2, Parral 18/1, Creel 15/-6, Chínipas 30/11, Guachochi 16/-6, El Vergel 15/-8.