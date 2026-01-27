Masa de aire ártico mantendrá las bajas temperaturas en territorio chihuahuense

Este martes, la masa de aire ártico que impulsa al frente frío número 30 sobre el noroeste, norte, noreste, centro y sureste del país en interacción con las corrientes en chorro subtropical y polar, y la entrada de humedad procedente del Océano Pacífico favorecerán ambiente muy frío por la mañana con heladas, de fresco a templado por la tarde, ambiente de muy frío a frío intenso en la zona serrana con heladas, cielo de despejado a parcialmente nublado.

Debido a la masa de aire ártico se prevé evento de Norte muy fuerte en el litoral del #GolfoDeMéxico e istmo y #GolfoDeTehuantepec.

Vientos de 5 a 15 km/h, que pueden superar los 35 km/h en partes de la zona suroeste y sur, incluye: Guachochi, Guadalupe y Calvo, Balleza y Jiménez. Sin lluvias.

Las temperaturas máximas esperadas para esta tarde son (°C): Chihuahua 17, Juárez 13, Janos 14, Madera 14, Temósachi 16, Cuauhtémoc 17, Ojinaga 15, Delicias 19, Camargo 18, Jiménez 17, Parral 18, Creel 14, Chínipas 27, Guachochi 14, El Vergel 13.