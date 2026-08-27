Banxico eleva a 1.5% su pronóstico de PIB para 2026 y mantiene expectativa de holgura

El Banco de México elevó su expectativa de crecimiento para este año a 1.5% desde 1.1% que tenía en mayo.

La previsión actualizada se ubica en el punto medio del intervalo estimado por ellos mismos al cerrar el rango a entre 1 y 2%, desde 0.5 –1.7% esperado hace tres meses.

Al presentar el Informe Trimestral, la gobernadora de Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, explicó que pese a la reactivación que mostró la actividad económica en el segundo trimestre, el banco central mantiene su estimación de una brecha del producto en terreno negativo.

“Hacia delante se prevé que prevalezcan las condiciones de holgura, debido a que la recuperación de la actividad será moderada”, señaló la banquera central.

Esto implica que, aun con un mayor crecimiento esperado del PIB, Banxico no anticipa presiones de demanda sobre los precios.

Para el resto del año, Banxico prevé una recuperación gradual del consumo privado, después de la debilidad que mostró al inicio del 2026, mientras que la inversión se mantendrá débil ante la incertidumbre comercial y la revisión anual del T-MEC

Para el próximo año anticipan un crecimiento de 2%, muy cercano a 2.1% estimado por ellos mismos en mayo, y es también el punto medio del rango esperado que está entre 1.2 y 2.8 por ciento. El intervalo estimado en el informe trimestral anterior estaba entre 1.3 y 2.9 por ciento.

T-MEC e inversiones

Sobre la revisión del T-MEC, la gobernadora consideró que, si bien Estados Unidos optó por un esquema de revisión anual, el diálogo entre los socios comerciales constituye una señal positiva de que podría alcanzarse una resolución favorable.

Evitó adelantar un escenario específico sobre la revisión y sostuvo que será necesario observar cómo evoluciona el diálogo entre los tres países y las condiciones que finalmente prevalezcan para la relación comercial.

Señaló que la evolución del tratado representa un riesgo tanto al alza como a la baja para la economía mexicana, por lo que resulta prematuro adelantar escenarios sobre el resultado de la revisión.

Rodríguez Ceja destacó que una resolución favorable y una mayor certidumbre en torno al acuerdo contribuirían a generar un ambiente más propicio para la inversión.

Al interior del informe, destacaron que la inversión fija bruta ha mostrado un desempeño débil y anticiparon que su recuperación dependerá, entre otros factores, de una mayor certidumbre sobre las condiciones de acceso al mercado estadounidense y de la evolución de la relación comercial de América del Norte.

Cinco riesgos a la baja

En el apartado de riesgos para el crecimiento que suele compartir el banco central en el informe, identificó cinco a la baja.

El primero es que se intensifique el ambiente de incertidumbre particularmente en lo comercial; que los conflictos geopolíticos en distintas regiones del mundo repercutan adversamente en la economía; que se materialicen episodios de volatilidad en mercados financieros nacionales e internacionales; que el crecimiento de la economía de Estados Unidos sea menor de lo esperado, y que fenómenos meteorológicos impacten adversamente a la economía.

Sobre el grado de inversión

La gobernadora afirmó que México mantiene el grado de inversión en todas las agencias calificadoras y anticipó que esta condición se mantendrá hacia delante.

Señaló que, aunque algunas agencias han advertido riesgos, también han reconocido fortalezas del país, entre ellas una posición externa sólida, la integración comercial con Estados Unidos y la capacidad de respuesta de las políticas macroeconómicas ante episodios de volatilidad.

Sobre la percepción de riesgo en los mercados de deuda, explicó que los indicadores deben analizarse con cautela, pues además del riesgo crediticio incorporan factores como plazo, duración y liquidez.

Destacó que los CDS de México disminuyeron de 90 a 78 puntos base (pb) desde el inicio del año, mientras que los de Pemex bajaron de 280 a 220 pb en el mismo lapso.

Rodríguez Ceja agregó que el costo de financiamiento de Pemex también ha disminuido respecto de los niveles alcanzados en el 2022 y que el diferencial de rendimiento entre sus bonos denominados en dólares y los del gobierno federal a 10 años se ha reducido de manera importante.

“Inflación de servicios frena la trayectoria descendente del índice general”

Los cinco miembros de la Junta de Gobierno de Banco de México coincidieron en señalar la persistencia de la inflación de servicios como uno de los principales retos para consolidar la trayectoria descendente de la inflación.

En conferencia de prensa para presentar el Informe Trimestral matizaron el impacto de la inflación de servicios, al explicar que existen otros factores que inciden en su persistencia.

La gobernadora Victoria Rodríguez Ceja explicó que la gradualidad con la que se ha desacelerado la inflación de servicios se puede explicar por la combinación de choques de costos, ajustes de precios relativos más lentos y una recuperación rezagada de la demanda tras la pandemia.

La subgobernadora Galia Borja precisó que la inflación de servicios se mantuvo casi dos años por encima de 5%, entre noviembre del 2022 y agosto del 2024.

El subgobernador Gabriel Cuadra sostuvo que la inflación de servicios responde a condiciones de holgura interna, por formar parte de bienes no comerciables que dependen de factores domésticos.

Agregó que la gradualidad de la desaceleración en la inflación de servicios, podría estar explicada también por la presión que todavía ejercen los costos salariales sobre algunos servicios, particularmente los educativos y de alimentos.

En la misma conferencia, el decano de la Junta de Gobierno, subgobernador Jonathan Heath, identificó a los precios de servicios como la principal amenaza dentro del balance de riesgos para la inflación.

Consideró que si el componente continúa mostrando resistencia a la política monetaria deberá actuar con mayor cautela para determinar el nivel de la tasa de interés ante la trayectoria de la inflación y sus determinantes.

El subgobernador Omar Mejía coincidió en que la disminución de la inflación de servicios es congruente con la expectativa de que se amplíen las condiciones de holgura de la economía.