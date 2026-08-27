Investiga F. Anticorrupción a 10 jueces y 2 magistrados, por judicializar casos

El fiscal anticorrupción, Luis Abelardo Valenzuela Holguín señaló que están en curso carpetas de investigación en contra de 10 u 11 jueces, así como de 2 magistrados del Poder Judicial de Chihuahua.

Ello derivado de denuncias ciudadanas por presuntos actos de corrupción y que aseguró, algunas están próximas a judializarse.

Valenzuela Holguín dijo que dichas investigaciones ya son del conocimiento del Tribunal de Disciplina Judicial, sin embargo, desconoce el seguimiento que se ha dado a dichos casos.

Agregó que es la primera vez que se investiga a jueces y magistrados por actos de corrupción y aseveró que no se puede permitir que quienes están encargados de impartir justicia se sientan intocables.