Respondió alcaldesa de Gpe. y Calvo a notificación del IEE, señala Yanko Durán

Yanko Durán Prieto, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE) dio a conocer que la alcaldesa de Guadalupe y Calvo, Ana Laura González Abrego ya respondió a los notificación sobre la queja que el PRI interpuso en su contra.

La presidenta del IEE aclaró que no puede dar a conocer lo que la alcaldesa respondió ya que el procedimiento en su contra sigue su curso.

Recordó que en días pasados comentó que el IEE había tenido dificultades para ir a Guadalupe y Calvo y notificar a la alcaldesa ya que la inseguridad les impedía llegar.

No obstante, reiteró que también, en el momento en que habló sobre el tema, el IEE ya estaba en pláticas con la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Seguridad Pública para solicitar la protección necesaria y realizar la notificación a la presidenta municipal.

Agregó que cada vez que sea necesario, el IEE solicitará el apoyo de las fuerzas de seguridad a efecto de cumplir con el trabajo del organismo y aseguró que nunca ha habido problema para que las autoridades brinden acompañamiento.