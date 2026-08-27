Contento Bonilla por inversión en obras, hoy inaugura paso superior en Vialidad Nogales

El alcalde Marco Antonio Bonilla Mendoza expresó su contento por la inversión en materia de obra pública que se ha hecho durante este año en la capital y recordó que hoy inaugura el paso superior en el cruce de la Vialidad Nogales y la avenida Industrias en compañía de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

Asimismo, ayer por la tarde el edil inauguró el Museo de Arte Contemporáneo en las antiguas instalaciones de la Quinta Touché.

Además, en días pasados se inauguró el Conservatorio de Música de la Ciudad de Chihuahua y el Paseo Bolívar cambió de nombre a “Paseo Cultural Bolívar”.