Poder Judicial de Chihuahua marca la diferencia a nivel nacional: Bonilla

El alcalde de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza consideró que el Poder Judicial de Chihuahua ha marcado la diferencia a nivel nacional, a un año de labores.

Expresó que el Poder Judicial ha contribuido a la seguridad en la capital en el sentido de que gran parte de las judicializaciones por parte del Ministerio Público terminan en vinculación a proceso.

“Mis felicitaciones para el Poder Judicial, para Marcela y para todo el Pleno, tanto jueces y magistrados por el gran trabajo que han venido haciendo”.

Bonilla Mendoza recordó que es la primera vez que se cuenta con un Poder Judicial electo por el voto ciudadano y que si bien, han cumplido con las expectativas en Chihuahua, falta mucho por hacer.