Enviarán requerimiento a rector de la UACJ por negativa a informar de cuenta pública

El auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix dio a conocer que no han tenido respuesta de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) respecto a información relacionada con la cuenta pública 2025.

Expresó que el requerimiento se envió al enlace y que, ante la nula respuesta, se volverá a enviar un requerimiento no solo al enlace, sino al propio rector, Daniel Alberto Constandse Cortez.

Héctor Acosta dijo que la autonomía de la que goza la Universidad no la exime de rendir cuentas ante la Auditoría Superior del Estado pues de trata de un organismo descentralizado al igual que la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

Fue el pasado martes cuando la ASE multó a una servidora pública de la UACJ por su negativa a entregar información relacionada con la cuenta pública 2025.

Ante esta postura y en uso de las facultades que le confiere la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chihuahua, la ASE radicó el expediente PIM-001/2026 dentro del cual se acordó imponer una multa consistente en trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, la cual asciende a 35 mil 193.00 pesos.

Dentro del procedimiento de fiscalización a la cuenta pública 2025 de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua identificó la subcuenta “congresos convenciones y exposiciones” en la que la UACJ erogó durante 2025 un importe de 4 millones 179 mil 191.83 de pesos de los cuales fue seleccionada para su revisión una muestra de 1 millón 306 mil 874.92.

De la muestra seleccionada, la UACJ presentó información parcial, negándose a presentar la documentación comprobatoria del gasto relativo a 1 millón 012 mil 254.42 pesos, mismos que se integran por el concepto de “pago de tarjetas empresariales” y “pago para asistencia del personal de la UACJ a una cena-baile.”

Al parecer las tarjetas empresariales están asignadas a servidores públicos de primer nivel; sin embargo, hasta este momento, es imposible determinar el uso y destino de los recursos en virtud de que la institución educativa se ha negado en reiteradas ocasiones a brindarle a la ASE la documentación soporte, estados de cuenta bancarios, lineamientos, aprobaciones, etc.

Las multas que se prevén en la legislación tienen el carácter de responsabilidad individual, es decir, se fincan como un crédito fiscal a cargo del infractor quien deberá pagarlo con recurso propio y no con cargo al presupuesto público de las instituciones.

Esta es la primera vez que se le niega a la ASE información por parte de un ente auditado en el Estado de Chihuahua.

De subsistir la negativa en cuestión, la ASE iniciara el procedimiento de responsabilidades al servidor público que haya dado la orden de negar la entrega de la información pues se actualiza la falta administrativa grave denominada “desacato”, prevista en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en su caso correspondería al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa determinar la sanción correspondiente, que podría ir desde la suspensión del cargo hasta la inhabilitación del o los involucrados.