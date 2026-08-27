Comienza Gabinete Estatal a trabajar el Presupuesto de Egresos 2027, descartan deuda a largo plazo

El secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez mencionó que ya fueron publicados los lineamientos para la conformación del Paquete Económico 2027.

En este sentido, las dependencias que conforman el Gabinete Estatal ya fueron notificadas y requeridas a que comiencen con sus anteproyectos de Egresos.

Granillo Vázquez descartó que para el siguiente año no se contempla la contratación de deuda a largo plazo y que se busca entregar un Paquete Económico equilibrado, al igual que los últimos 5 años.

La Secretaría de Hacienda deberá recopilar cada anteproyecto y conformar el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2027.

Según lo establecido en la ley, tienen hasta el 30 de noviembre para entregar al Congreso del Estado los anteproyectos para la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.