Más de 300 soldados de EU llegarán a Colombia para realizar entrenamientos conjuntos ‘antinarco’

Los efectivos llevarán a cabo entrenamientos entre el 30 de octubre y el 11 de noviembre para enfrentar el narcotráfico, la minería ilegal y los mortíferos drones cargados con explosivos, cada vez más usados por los poderosos grupos ilegales colombianos, según un comunicado divulgado por la cartera de Defensa. Foto: @Southcom.

Bogotá. Colombia confirmó este lunes la llegada de 300 soldados estadunidenses para desarrollar, según el eufemismo, utilizado por el ministerio de Defensa, “el ejercicio Vanguardia del Sur”.

En un comunicado de la cartera de Defensa se trata de un “entrenamiento que fortalecerá la interoperabilidad entre el ejército de Colombia y el ejército de los Estados Unidos, mediante ejercicios combinados enfocados en la lucha contra el narcotráfico y la explotación ilícita de yacimientos mineros”.

La llegada de las tropas estadunidenses ocurre luego del memorando de entendimiento que suscribieron Colombia y Estados Unidos conocido como “El Pacto de Barranquilla” el pasado 8 de septiembre, y que protocolizaron el presidente ultraderechista, Abelardo de la Espriella, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

“Le ocultaron al país este documento durante más de un mes, porque sabían el escándalo que significa vender a la patria entregando nuestros recursos estratégicos”, denunció el senador del Pacto Histórico, Kevin Gómez.

Según el senador, en el documento de tres páginas, que puso en su red social X, el primer punto revela claramente cómo Estados Unidos impuso su voluntad en materia minera al señalar en el punto uno que “Derecho de veto geopolítico (First Look): Colombia se obliga a notificar a Estados Unidos antes de vender o licitar cualquier activo de minerales críticos o tierras raras. Washington decidirá quién explota nuestras riquezas”.

También inquieta, dice Gómez, el punto dos del “Pacto” que advierte: “mapa geológico entregado: le abren las puertas al complejo militar e industrial norteamericano para inventariar y controlar nuestras reservas estratégicas”.

Tras esta revelación del documento, que no había sido público, el ministerio de Defensa matizó que en el ejercicio “multinacional” se harán operativos de simulacro en la lucha contra las organizaciones criminales e incluso una “evacuación aeromédica”.

Las tropas estadunidenses llegarán al país a partir de este miércoles y sus operaciones, dice el Ministerio de Defensa, se realizarán hasta el 11 de noviembre.

No obstante, la decisión, hay sectores de la izquierda que auguran un debate de control político en el Congreso al llamado Escudo de las Américas y “Pacto de Barranquilla”, toda vez que con base en ese compromiso el ultraderechista De La Espriella, está concediendo presencia militar extranjera, en este caso Estados Unidos, en el territorio colombiano sin la autorización del Senado como lo establece la Constitución Política.