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Más de 100 venezolanos recién deportados de EU sobreviven a los terremotos en Venezuela

Miami. Más de 100 personas recién deportadas de Estados Unidos se encontraban alojadas en un hotel cuando los terremotos azotaron Venezuela, lo que desencadenó una frenética búsqueda de sobrevivientes y cuerpos sepultados entre los escombros, según los propios sobrevivientes.

Un vuelo de deportación procedente de Miami aterrizó en Venezuela horas antes de los terremotos del miércoles. A bordo viajaban 146 venezolanos, entre ellos 19 mujeres y siete niños, según ICE Flight Monitor, un el proyecto de derechos humanos, de Human Rights First que monitorea los vuelos de deportación de Estados Unidos. Fueron trasladados a un hotel en La Guaira.

Lisbeth Portillo, de 58 años, contó que escapó de entre los escombros del hotel junto con otros 20 deportados que recorrían las calles buscando ayuda. Vieron a gente corriendo, algunos desnudos y otros descalzos, al salir de entre los escombros del edificio en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 del miércoles.

“Caminamos unos cinco kilómetros, y yo lloré y lloré… no había comunicación”, dijo Portillo en una entrevista telefónica desde su casa en Maracaibo, Venezuela.

Llegaron a un edificio de la Guardia Nacional, donde tuvieron la oportunidad de llamar a sus familiares.

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