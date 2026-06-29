Conductor ebrio choca contra poste, huye y es ubicado por agentes viales

Un conductor presuntamente en estado de ebriedad protagonizó un accidente vial la noche de este lunes en el cruce de las calles Independencia y Terrazas, luego de impactar el vehículo que conducía contra la base de un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El responsable viajaba a bordo de un Hyundai Accent negro y circulaba de sur a norte sobre la calle Independencia cuando, al intentar dar vuelta a la izquierda hacia Terrazas, perdió el control y se estrelló, derribando cables.

Tras el choque, el automovilista abandonó el lugar y continuó su marcha hasta el cruce de Segunda y 20 de Noviembre, dejando una marcada huella de neumáticos sobre el pavimento. Al arribar, elementos de la Policía Vial siguieron el rastro dejado por el vehículo, lo que les permitió localizar tanto la unidad como al presunto responsable.

De acuerdo con el reporte, al ser ubicado el sujeto comenzó a agredir verbalmente a los oficiales y posteriormente se resguardó en un domicilio. Los agentes elaboraron las actas correspondientes para deslindar responsabilidades, mientras que el automóvil fue asegurado y retirado del lugar mediante el servicio de una grúa.