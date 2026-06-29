Kylie Jenner enfrenta una tercera demanda: ex chef la acusa de perder a su bebé por condiciones laborales extremas

Una ex chef privada demandó a Kylie Jenner por presuntas violaciones laborales y asegura que perdió su embarazo tras realizar trabajos físicamente extenuantes.

Los problemas legales siguen acumulándose para Kylie Jenner. La empresaria e integrante menor del clan Kardashian enfrenta una tercera demanda laboral en menos de dos meses, esta vez presentada por una ex chef privada que la acusa de haber sido sometida a jornadas extenuantes durante su embarazo, situación que, según la denuncia, derivó en la pérdida de su bebé.

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La demanda fue presentada ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles y fue dada a conocer por Los Angeles Times. En ella, la ex empleada sostiene que trabajaba entre 11 y 12 horas diarias, cinco días a la semana, bajo condiciones que ignoraban las restricciones médicas propias de su embarazo.

Hasta el momento, Kylie Jenner y sus representantes no han emitido declaraciones públicas sobre las nuevas acusaciones.

Según la demanda, la chef comenzó a trabajar para Kylie Jenner a finales de noviembre de 2024 y, poco después, informó a sus supervisores que tenía tres meses de embarazo y que necesitaba adaptaciones laborales razonables para proteger su salud.

Timothée Chalamet y Kylie Jenner (Getty Images)

Sin embargo, la denunciante afirma que continuó recibiendo tareas físicamente exigentes. Entre ellas, asegura que fue obligada a transportar cajas y alimentos pesados durante los preparativos de Año Nuevo y, posteriormente, en la celebración del tercer cumpleaños de Aire Webster, hijo de Kylie Jenner y Travis Scott, realizada en Palm Springs en febrero de 2025.

De acuerdo con el documento judicial, durante esa fiesta la chef pidió ayuda debido a que ya tenía cinco meses de embarazo, pero su solicitud fue rechazada. La mujer sostiene que terminó exhausta y sufrió un colapso emocional en un baño del evento.

Al día siguiente comenzó a presentar una hemorragia severa y acudió a un hospital, donde los médicos le informaron que el feto ya no presentaba latido cardíaco. La demanda atribuye la pérdida del embarazo al intenso esfuerzo físico realizado durante la jornada laboral.

Kylie Jenner (Getty Images)

La exempleada también afirma que, tras comunicar lo ocurrido a sus superiores, recibió críticas por el estado en que había quedado la cocina después del evento, en lugar de apoyo. Días después sufrió otro episodio de hemorragia y un desmayo, además de desarrollar un cuadro de depresión y ansiedad relacionado con la experiencia.

Kylie Jenner acumula tres demandas laborales en menos de dos meses

Este caso se suma a otras dos demandas presentadas recientemente por antiguas trabajadoras de la residencia de Kylie Jenner en Hidden Hills, California.

En abril, Angélica Vázquez, integrante del personal de limpieza, denunció haber sido víctima de discriminación por su origen, raza y religión, además de recibir las tareas más pesadas y ser humillada frente a otros empleados.

Un mes después, Juana Delgado, quien trabajó para la empresaria entre 2019 y 2025, presentó otra demanda en la que denunció un ambiente laboral hostil, discriminación racial, represalias, incumplimiento de contrato y falta de pago de salarios. También aseguró haber sido objeto de insultos relacionados con su acento y su estatus migratorio, además de recibir órdenes degradantes por parte de una supervisora.

Kylie Jenner (Getty Images)

Las tres mujeres son representadas por la abogada laboral Della Shaker, quien declaró a Los Angeles Times que “ser una celebridad no exime a nadie del cumplimiento de las leyes laborales de California” y aseguró que será el tribunal quien determine la veracidad de los hechos expuestos.

Por ahora, ninguna de las demandas ha sido resuelta y las acusaciones permanecen sin probar ante la justicia. Sin embargo, el nuevo proceso judicial representa otro desafío para la imagen pública de Kylie Jenner, cuya fortuna fue estimada por Forbes en cientos de millones de dólares gracias a sus negocios en la industria de la belleza y la moda.