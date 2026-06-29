Tráiler rompe tubería y desata fuga de gas en maquiladora al norte de la ciudad

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró en el complejo maquilador El Saucito, al norte de la ciudad de Chihuahua, luego de que el operador de un tráiler de la empresa VITA impactara accidentalmente una línea de gas natural mientras realizaba maniobras en los patios de la maquiladora Dana Holding Corporation.

De acuerdo con el reporte, el tractocamión golpeó con su parte frontal una tubería de 2.5 pulgadas, lo que provocó una fuerte fuga de gas natural que abastece a la planta. Tras el incidente, elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y acordonaron la zona para prevenir riesgos, mientras que personal de Ecogas arribó con equipo especializado para controlar la fuga.

El incidente ocurrió al interior del complejo ubicado entre las calles Ramón Betance y Lacandones. Guardias de seguridad implementaron un operativo para abanderar y desviar la circulación dentro del parque industrial, en tanto se realizaban las labores de contención. La unidad involucrada presentó daños visibles en la defensa delantera como consecuencia del impacto. No se reportaron personas lesionadas.