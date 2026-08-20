Maru y Marco: unidad panista en Cuauhtémoc-Alfredo, “La China”, Joss y Santiago-Entre camisetas y Ángeles Mastretta-Morenistas en cónclave territorial

Después de estar el martes en Ciudad Juárez, anoche, tanto la gobernadora Maru Campos como el alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, en su calidad de coordinador político estatal, se reunieron en Cuauhtémoc con los líderes panistas de ese municipio, a donde por supuesto también acudió la dirigente estatal Daniela Álvarez y su antecesor Gabo Díaz. El motivo: la instalación de la mesa política de unidad, por lo que ahí también estuvieron el alcalde cuauhtemense Beto Pérez, el diputado local Saúl Mireles, la directora del Cecytech, Adriana Ruiz y el secretario de Obras Públicas, Jorge Chánez, entre otros militantes de Acción Nacional que fueron convocados por la Góber y el futuro candidato del PAN a la gubernatura, para precisamente cerrar filas y unirse en torno a su proyecto… y para lo que viene en la construcción de las candidaturas en ese municipio fronterizo, en donde tanto Ruiz como Mireles suenan para ser los aspirantes a suceder a Beto Pérez.

Los panistas aprovecharon la gira que ayer emprendió Maru Campos por los municipios de Madera, Temosáchic y Cuauhtémoc para reunirse con ella en la ciudad manzanera y así instalar dicha mesa política, gira de trabajo por parte de la Gobernadora que continuará este día en los municipios de Bachíniva y Santa Isabel para así regresar a la capital del estado, y de nueva cuenta emprender otra gira la semana entrante a municipios de la región centro sur.

******

Si de panistas y unidad se trata, los que ayer se reunieron para compartir los alimentos son dos de los aspirantes a la alcaldía de Chihuahua capital: Santiago de la Peña, secretario General de Gobierno y el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, los cuales estuvieron acompañados por las diputadas locales Nancy Frías y Joss Vega, quienes van por la reelección en el 2027 como representantes de los Distritos 12 y 15, respectivamente, ambos con sede en la capital. Tanto Alfredo, “La China” y Joss han demostrado lealtad hacia el partido y sobre todo hacia la gobernadora Maru Campos, así que por más que a unos les moleste el mentado “dedazo” hacia De la Peña, esta reunión demostró que suceda lo que suceda con la candidatura panista para buscar suceder al alcalde Marco Bonilla, la unidad deberá estar por encima de todo si es que pretenden que el proyecto azul que inició en la capital en 2016 con Maru y continúa hasta la fecha con Bonilla Mendoza, se mantenga al menos los próximos tres años.

******

Para no dejar algo en el tintero azul, ayer la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, reveló que la camiseta con la que apareció la semana pasada para revelar que el Instituto Estatal Electoral les ordenó retirar los espectaculares con la frase “muerte y morena es lo mismo”, también ya fue motivo de queja por parte del equipo jurídico del morenismo. La camiseta negra que trae la misma frase y una parca como imagen, es ahora el motivo de la discordia, sin embargo, Daniela ya hasta tiene decenas de pedidos para repartir, pues así como provocó enojo entre los morenos, entre los panistas y no tan panistas fue todo un hitazo que ya hasta se la quieren poner. Así que a ver en qué termina la camiseta de la discordia, pero lo que sí es un hecho es que en los próximos días, el PAN retirará los espectaculares que tanta molestia generaron entre los seguidores de la 4T, y los sustituirá por los que dicen “arráncame la vida y morena es lo mismo”, así podrán decir que es un homenaje a la escritora Ángeles Mastretta.

******

Ya que mencionamos a los morenistas, quien ayer permaneció en CDMX es la dirigente estatal Briguite Granados, luego de que tanto ella como el resto de presidentes de la Comités Ejecutivos Estatales fueran citados en la capital del país por la dirigente nacional Ariadna Montiel. Y es que ayer, a los morenos les tocó el turno de participar en la Reunión Nacional de Organización, en la que estuvieron presentes los integrantes de la cúpula del partido, dirigentes estatales y los coordinadores operativos territoriales de todo el país, en una especie de capacitación para lo que se viene en 2027.

******

El que anda en todos los frentes, tanto a nivel local como nacional, es el diputado y coordinador de Afiliación y Registro Partidario del CEN del PRI, José Luis Villalobos, quien después de estar el fin de semana en Baja California Sur para revisar el padrón y darle punch a la campaña de afiliación al tricolor en ese estado, aterrizó en Chihuahua capital para participar en la sesión de la Diputación Permanente y en un importante encuentro con líderes territoriales en la colonia Los Pinos, con eso de que los priistas no han dejado de calar el territorio para lo que se pudiera ofrecer en la batalla electoral que se viene, por lo que así como la chamba llama en lo local, lo mismo ocurre en las grandes ligas, razón por la que ayer, Villalobos García estuvo en Monterrey para participar en el Foro Nacional de Seguridad y Paz, el cual fue impulsado por la dirigencia nacional que lidera ‘Alito’ Moreno, esto como un espacio de diálogo y análisis para escuchar las propuestas de especialistas y expertos sobre la situación que se vive en distintas regiones del país.

Al foro que se llevó a cabo en esa ciudad regiomontana, en el que participó Villalobos como pieza clave dentro del organigrama del Comité Ejecutivo Nacional del Revolucionario Institucional, también asistieron el secretario de Organización, Jorge Meade; los legisladores Rubén Moreira Valdez, de Coahuila; Miguel Alonso Reyes, de Zacatecas, así como Rolando Zapata Bello, de Yucatán, además de los alcaldes de Monterrey, Adrián de la Garza, y de Torreón, Miguel Riquelme, foro con el que el PRI busca construir una plataforma de propuestas para la recuperación de la seguridad en México, y que se presentará los primeros días del mes de septiembre.

******

Quien también anduvo en Monterrey es la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcela Herrera, la cual se reunió con su homóloga de Nuevo León, Laura Perla Córdova Rodríguez, esto con el propósito de intercambiar experiencias y detalles de cómo funciona el Tribunal del Tratamiento de Adicciones en tierras neoleonesas, pues la intención de la magistrada presidenta del TSJE chihuahuense, es mejorar su funcionamiento a nivel local y con ello demostrar que la justicia no nada más es punitiva, sino también una puerta de ayuda para buscar trascender más allá de una condena.