Maru y las amenazas del régimen-Hoy, inauguración insignia-‘Alito’ y los “defensores” de Chihuahua-Tony y Alex en Rosales

Graves, muy graves, son las amenazas que ayer denunció la gobernadora Maru Campos durante su gira en Parral. Amenazas que vienen por parte del régimen de la 4T y que no dudará en volver a utilizar a la Fiscalía General de la República para de nuevo emprender una persecución política en contra de la Góber chihuahuense, la única mandataria estatal que se le ha puesto al tú por tú al morenismo, el cual, como dijo Maru, utiliza el aparato del Estado para proteger a los suyos, a pesar de los presuntos vínculos con el crimen organizado, y arremeter contra las voces disidentes. Según la jefa del Ejecutivo de Chihuahua, las amenazas no nada más han sido a su investidura, también a sus bienes y su familia, lo que resulta gravísimo en las vísperas de un proceso electoral que se prevé sea uno de los más accidentados y polémicos en la historia reciente del estado. Y es que si algo tiene Maru es que no lanza declaraciones al azar, y si ayer en la Capital del Mundo declaró tal cosa, es que el régimen de la 4T ya alista una nueva embestida con tal de lograr el poder de una entidad que se les ha resistido por angas o por mangas. Atentos, que esto apenas empieza.

******

Pero como no todo son malos augurios y a un mes de que rinda su Informe de Gobierno, esta tarde el alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, inaugurará el puente de la intersección de la avenida Fuerza Aérea y carretera a Aldama, una de las obras insignias de su segunda administración y que es parte de los tres puentes que prometió cuando volvió a tomar protesta como presidente municipal en septiembre del 2024. El corte de listón será hoy a las 18 horas y después de nueve meses y medio de construcción, este día quedará inaugurado ese puente que desahogará de manera significativa el tráfico vehicular en ese importante cruce de la capital del estado. No falta mucho para que llegue la licencia para buscar la gubernatura, pero mientras eso sucede, Marco Bonilla ha pisado el acelerador en cuanto a obra pública se refiere.

******

En vísperas de la visita que ‘Alito’ Moreno, dirigente nacional del PRI, realizará a Chihuahua el próximo 30 de agosto, en donde encabezará un evento con los 1,350 priistas que se registraron como “defensores”, ayer dos de los candidateables del tricolor para la gubernatura, el dirigente estatal Alex Domínguez y el diputado federal Tony Meléndez, anduvieron en el municipio de Rosales para continuar con la estrategia de la entrega de apoyos alimentarios a familias que los necesitan, como es el reparto de huevos y el simbolismo que eso representa para enfrentar lo que se viene en el próximo proceso electoral, en donde una posible alianza con el PAN todavía está en veremos, pero que a pesar de los dichos del dirigente del Revolucionario Institucional, su homóloga Daniela Álvarez no la descartó, aunque dejó en claro que todavía no es el momento de sentarse a la mesa cuando de plano lo que les urge a los panistas es resolver las calenturas internas de algunos de sus aspirantes.

Tony, el diputado federal por el Distrito 5 y vocalista de Primavera ha sido muy claro de que él no iría por la gubernatura, al contrario, en múltiples ocasiones se ha decantado por una alianza tricolor y azul que permita ponerle freno a la ola guinda en el 2027, así que esa próxima visita de ‘Alito’ a la ciudad de Chihuahua servirá para aclarar varios detalles del panorama electoral, pues él es otro de los que está muy de acuerdo en formar una gran alianza anti 4T, pero mientras el panismo local se decide, el PRI tiene que continuar en la batalla para hacerse presente en el territorio y demostrar que todavía, a pesar de los pesares, siguen vivos entre el electorado.

******

Ya que andamos con los priistas y mencionamos al dirigente nacional ‘Alito’ Moreno, el que continúa en cumplimiento del encargo que el presidente del CEN le ha encomendado en todo el país, es el diputado local y coordinador Nacional de Afiliación y Registro Partidario, José Luis Villalobos, el cual no ha parado en su labor con todo y el periodo vacacional, tan es así que la más reciente gira que se aventó el también legislador fue en Tamaulipas, en donde acompañado de la dirigencia tricolor en ese estado fronterizo, pusieron en marcha el relanzamiento del programa de credencialización y afiliación, con el objetivo de actualizar y fortalecer el padrón de militantes conforme a los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional Electoral, y con ello, recuperar la fuerza de la militancia que algún día tuvieron en ese estado con aproximadamente 11 mil afiliados al Revolucionario Institucional, padrón que buscan engrosar y que no se vislumbra complicado, a sabiendas del descontento hacia el actual gobierno morenista y el regreso de la ciudadanía hacia la causa tricolor, especialmente en los estados norteños.

******

A pesar de que a nivel gubernatura, el partido Verde ya se abrió de capa para apoyar las aspiraciones del alcalde con licencia de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, debido a la alianza nacional entre los partidos que integran la 4T, a nivel local, el que continúa con el reforzamiento de sus estructuras por si tal como ocurrió en 2024, van solos en el próximo proceso electoral, es el dirigente estatal Octavio Borunda, quien ayer tomó protesta a la nueva dirigencia municipal del PVEM en Delicias, misma que estará presidida por Miguel López de Lara y cuyo equipo de trabajo está conformado por Óscar Ramos Núñez como secretario de Organización; Anabely Jáques como secretaria de Procesos Electorales; Pablo Torres como secretario de Ecología y Medio Ambiente; Myrna Mireya Vega como titular de la Secretaría de la Mujer y Edgar Hernández en Asuntos de la Juventud, por lo que con la toma de protesta de esta nueva dirigencia deliciense, ya son varios los municipios en los que el partido del tucán se ha renovado y fortalecido para lo que viene en 2027.

******

Con eso de las nuevas dirigencias, aunque esta no sea tan nueva, sino más bien un refrito con la alternancia que tanto Alfredo “El Caballo” Lozoya y Francisco Sánchez han hecho al frente de Movimiento Ciudadano, este día a las 11:30 horas y en la sede del partido naranja aquí en la capital, el exalcalde de Parral, diputado federal y recién renombrado coordinador estatal de MC, realizará la presentación oficial de las personas que lo acompañarán en este encargo, pues tanto Dante Delgado como Jorge Álvarez Máynez, líderes nacionales de Movimiento Ciudadano, le han encomendado a Lozoya Santillán encargarse de todo lo que será el proceso interno y la selección de candidatos que competirán bajo el son de Yuawi en las próximas elecciones.