Maru Campos reconoce resultados de Libia Denisse García en Guanajuato durante su Segundo Informe

Durante su asistencia al Segundo Informe de Gobierno de la mandataria de Guanajuato, Libia Denisse García, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, destacó los resultados que, afirmó, han logrado los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional en distintas entidades del país.

En entrevista desde la ciudad de León, Campos Galván expresó su entusiasmo por acompañar a la gobernadora guanajuatense, a quien calificó como una mujer valiente que ha enfrentado los retos en materia de seguridad y desarrollo en su estado.

La mandataria chihuahuense subrayó que Guanajuato se ha convertido en un referente nacional, particularmente por el impulso al desarrollo económico, la educación y el fortalecimiento del talento joven.

Asimismo, reconoció los avances que, dijo, se han registrado en materia de seguridad, especialmente en la disminución de homicidios dolosos, lo cual consideró un logro significativo para la entidad.

Campos Galván también destacó la importancia de mantener la gobernabilidad y el estado de derecho, factores que, señaló, permiten el crecimiento económico, la estabilidad laboral y la implementación de programas sociales que impactan directamente en la población.

En ese sentido, mencionó que una de las políticas que más le llamó la atención fue el apoyo dirigido a las mujeres, a través de programas que brindan respaldo económico y fortalecen su papel dentro del núcleo familiar.

“Cuando se apoya a una mujer, se fortalece a toda la familia”, expresó la gobernadora, al señalar que este tipo de acciones contribuyen al bienestar de los hogares y al desarrollo social.

Finalmente, reiteró que el impulso a la seguridad, la educación y los programas de apoyo social son elementos clave para mejorar la calidad de vida de la población y consolidar el crecimiento de los estados.