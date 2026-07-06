Cae sujeto con debilidad visual en registro de la CFE afuera de la Coordinación de Política Digital

Un sujeto con bastón de guía sufrió un accidente cuando caminaba por el exterior de la Coordinación de Política Digital, en la esquina de las calles Aldama y Guerrero.

Al accidente ocurrió cuando el sujeto se disponía a cruzar por la esquina y, al pisar al registro de instalaciones eléctricas la tapa se venció por lo su pierna izquierda se fue al fondo, quedando con el resto del cuerpo en la banqueta.

Policías estatales que estaban afuera de Palacio de Gobierno le ayudaron a salir del registro y otros elementos que resguardan la entrada procedieron a acordonar la zona para evitar más accidentes, en espera de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encargue de reemplazar las tapas.

Asimismo, se pidió apoyo de una ambulancia para revisar al lesionado quien presenta dolor en la pierna izquierda.