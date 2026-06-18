Daniel Noboa otorga inmunidad a militares extranjeros que realicen operaciones en Ecuador

Quito. Daniel Noboa decretó un nuevo conflicto armado interno en Ecuador, reiteró que el Estado recibirá cooperación internacional en seguridad y otorgó inmunidad a los militares extranjeros que participen de operaciones en este país andino. Todo esto en medio de un estado de excepción declarado en 10 provincias y tres cantones, durante 60 días, y tras una reunión en el Pentágono con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y con Stephen Miller, Jefe Adjunto de Gabinete para Políticas y Asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Según el boletín de la Presidencia: en ese “encuentro se analizaron mecanismos para fortalecer la interoperabilidad entre ambas naciones, impulsar inversiones conjuntas y coordinar operaciones para combatir el narcoterrorismo y la minería ilegal”. Ese boletín añade que las autoridades de los dos países “coincidieron en la necesidad de profundizar la cooperación en defensa para enfrentar las amenazas de las redes criminales transnacionales y avanzar en acciones conjuntas que contribuyan a la paz, la estabilidad y la seguridad regional”.

En el decreto 424, Noboa exhorta a la Asamblea Nacional a “conceder amnistías para quienes actúen en defensa del Estado”. Y asume que él podrá conceder indultos, rebajas o conmutación de penas a militares, policías y civiles que participen en acciones contra lo que denomina crimen organizado.

A la vez, dispone que las Fuerzas Armadas, la Policía y los Estados cooperantes coordinen acciones para neutralizar las amenazas; establece que Ecuador podrá recibir cooperación internacional para fortalecer las operaciones en el conflicto armado interno. Y llama la atención que otorga al personal extranjero de los Estados cooperantes inmunidad “conforme a los instrumentos y acuerdos internacionales suscritos por el país”. En la práctica, esos acuerdos han sido firmados con EE.UU. y con Israel.

Estado de excepción por 60 días

Este 16 de junio, Noboa decretó un nuevo estado de excepción durante los próximos 60 días en 10 provincias y tres cantones ecuatorianos, cuando el 1 de junio, su ministro del Interior, John Reimberg, descartó el uso de este tipo de medidas extraordinarias, porque se implementaría “una nueva estrategia de seguridad a través de un plan de operaciones ordinario que no requería restricciones de movilidad ni toques de queda”.

El decreto señala que se aplica “debido a la grave conmoción interna y los problemas de seguridad que persisten en varios territorios”. Con lo cual, se reconoce que ha fallado la estrategia de seguridad.

Durante las dos últimas semanas se registró un incremento sostenido de la violencia criminal y los homicidios en varias regiones de Ecuador. Informes más recientes de inteligencia militar y policial revelaron un repunte y una “reconfiguración criminal” con escenarios de violencia de alto impacto. Entre el 1 de mayo y el 12 de junio de 2026, el país acumuló 879 homicidios únicamente en los sectores más conflictivos.

De hecho, este miércoles en el aeropuerto de Guayaquil se produjo un tiroteo en la salida de vuelos nacionales con el saldo de tres personas fallecidas, supuestamente por “un ajuste de cuentas” entre los capos de grupos criminales.