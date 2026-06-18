IMSS inaugura en Ciudad Juárez primer CECI del país para fortalecer cuidado infantil y justicia social

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inició las operaciones del Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) Paraje de Oriente en Ciudad Juárez, Chihuahua, el primero en su tipo en el país, con lo que se concreta un compromiso del Gobierno de México para ampliar el acceso a servicios de cuidado infantil

con un modelo innovador orientado a la justicia social.

La apertura del centro responde al compromiso de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo,

y del director general del Seguro Social, Zoé Robledo, de fortalecer el apoyo a las madres trabajadoras mediante servicios integrales para la primera infancia.

El acto inaugural contó con la presencia de la titular de la Unidad de Atención y Cuidado Infantil, Mariana Tajonar Miranda; el titular del Órgano de Operación y Administración Desconcentrada (OOAD) del IMSS en Chihuahua, doctor Julio Mercado Castruita; y la titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo,

Prestaciones Económicas y Sociales, Beatriz Villasana Luna, quienes destacaron la importancia de este nuevo modelo de atención.

La primera usuaria del CECI fue la niña Paula de 2 años y 7 meses, quien quedó registrada a las 5:58 horas del martes 16 de junio, debido a las necesidades laborales de su madre, y actualmente es atendida en la

Sala Inicial III bajo un esquema integral de cuidado, educación y protección.

El CECI Paraje de Oriente opera bajo un enfoque que garantiza el derecho de niñas y niños, desde los 43 días de nacidos hasta los 4 años de edad, a recibir atención integral en espacios seguros y de calidad.

El nuevo modelo institucional promueve su desarrollo físico, cognitivo y emocional mediante servicios de educación inicial, salud, nutrición y cuidado especializado.

El centro funciona en un horario de 5:30 a 19:30 horas, cuenta con 10 salas de atención integral y tiene capacidad para recibir a 250 niñas y niños. Su operación está a cargo de personal altamente capacitado en

áreas como pedagogía, fomento de la salud, nutrición, limpieza e higiene, conservación y administración.

En el estado de Chihuahua se construyen los primeros cinco CECI del país, como parte de un proyecto

nacional que contempla la instalación de mil centros durante la actual administración federal, estrategia

que busca atender especialmente a mujeres trabajadoras, en particular aquellas que laboran en la industria maquiladora, así como a miles de familias en la región fronteriza.

La puesta en marcha de este centro representa una acción coordinada entre instituciones comprometidas

con el bienestar de la niñez y el fortalecimiento de las familias mexicanas, con ello se consolida un modelo de atención incluyente y de alto impacto social.

El IMSS reiteró que los CECI forman parte de su misión de brindar seguridad social integral a las personas trabajadoras y sus familias, y refrendó su compromiso con el cuidado de la infancia en México bajo el

principio de atención con calidad y sentido humano.

Para el Instituto Mexicano del Seguro Social, los CECI representan una acción plenamente alineada con su

misión de brindar seguridad social integral a las personas trabajadoras y a sus familias, por lo que reitera su compromiso con el cuidado de la infancia en México bajo el principio de atención con calidad y sentido

humano.