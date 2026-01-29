Maru Campos entrega obras por casi 300 mdp en región de Delicias

Los trabajos incluyen tramos carreteros, rehabilitación de calles, así como equipamiento y distribución de mobiliario a instituciones educativas

En gira de trabajo por la región centro-sur del estado, la gobernadora Maru Campos inauguró obras diversas por casi 300 millones de pesos (mdp), en beneficio de más de 250 mil habitantes de diez municipios.

La entrega incluyó la rehabilitación de tramos carreteros, la distribución de mobiliario y equipo para escuelas de educación Básica y la inauguración de la avenida Carlos Blake.

En el camino que conduce a la presa Francisco I. Madero, inauguró la rehabilitación de 132 kilómetros de ocho carreteras que conectan a Delicias con los municipios de Satevó, Valle de Zaragoza, Parral, Rosales, Meoqui, Saucillo y Julimes, con una inversión de 269 mdp.

Al respecto, la titular del Ejecutivo afirmó que no es que su Gobierno haya iniciado la construcción de estas carreteras, pero se puede decir que prácticamente se volvieron a hacer.

“Hoy se entregan cosas tangibles, con resultados y no promesas. Podemos decir que estamos cumpliendo”, sostuvo la mandataria estatal.

En la escuela primaria Carlos Blake, entregó mobiliario y equipo para 71 planteles de la región y en beneficio de 27 mil estudiantes, con una inversión total de 4 millones 476 mil pesos.

Estos apoyos forman parte del programa “Juntos Construimos”, ejecutado a través del Instituto Chihuahuense de la Infraestructura Física Educativa (Ichife), que garantiza espacios adecuados para el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes.

Entre el material distribuido se incluyen pizarrones, butacas, tinacos, calentones, pintura y artículos deportivos, con lo que se benefició a planteles de Camargo, Jiménez, Julimes, La Cruz, Meoqui, Rosales, Delicias, San Francisco de Conchos, Satevó y Saucillo.

Posteriormente encabezó la ceremonia inaugural de los trabajos de rehabilitación de la avenida Carlos Blake, una de las más importantes de ciudad Delicias.

Los trabajos incluyeron la reparación de 1.4 kilómetros de la vía y la colocación de nueva tubería de agua potable, drenaje y alumbrado público, con un presupuesto de más de 19.6 mdp.

La vialidad beneficia de manera directa a estudiantes, familias y vecinos, al mejorar la movilidad y brindar mayor seguridad en los traslados, particularmente en un entorno con alta afluencia diaria.