Se gradúan 96 PPL del Cereso 3 en cursos de formación para el trabajo

Como parte de la estrategia de reinserción social impulsada por Gilberto Loya, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) realizó la ceremonia de graduación de cursos de capacitación laboral del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI), en la cual, un total de 96 Personas Privadas de la Libertad (PPL) del Cereso No. 3 de Ciudad Juárez, concluyeron las respectivas capacitaciones.

El evento se llevó a cabo durante la mañana de este martes al interior del mencionado Centro de Reinserción Social, donde el grupo de PPL recibieron las constancias oficiales correspondientes a sus capacitaciones en áreas como Alimentos y Bebidas, así como en Electrónica e Informática.

Durante el desarrollo de la ceremonia, estuvieron presentes el Coordinador de Enlace Operativo de los Centros de Formación Para el Trabajo (DGCFT), Jacinto Borjas; el Director del Cecati 199, Jesús Alfonso Liñan, así como la Jefa de Vinculación del CECATI, Diana Reyes, quienes estuvieron acompañados por personal del Sistema Penitenciario.

Cabe señalar que la entrega de constancias corresponde al ciclo escolar de septiembre del 2025 a junio del presente año, derivados del convenio que celebraron el Sistema Penitenciario y la institución durante el año pasado.

Estas acciones forman parte de los procesos de reinserción social impulsados por la SSPE, donde se prioriza el desarrollo profesional, educativo y psicológico de las PPL, en función de fortalecer la seguridad en el estado.