Ante primer caso confirmado de gusano barrenador en Chihuahua, Arturo Medina exige acción inmediata

Tras la confirmación del primer caso de gusano barrenador del ganado en el estado de Chihuahua, el cual fue registrado en la región de Parral, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Arturo Medina, urgió a las autoridades estatales y federales a actuar de manera inmediata para evitar que el problema se propague y cause daños irreversibles al patrimonio ganadero de las familias chihuahuenses.

El legislador señaló que la prioridad debe ser establecer un cerco sanitario estricto, intensificar las labores de vigilancia zoosanitaria y realizar un rastreo exhaustivo del origen del animal infectado, con el objetivo de identificar todos los puntos de contacto que pudo haber tenido y cortar cualquier posible cadena de propagación.

“El tiempo es determinante. Cada hora que pasa sin una respuesta contundente incrementa el riesgo para miles de productores. Hoy más que nunca se requiere coordinación, rapidez y decisiones firmes para proteger uno de los principales motores económicos de Chihuahua”, expresó.

Medina también hizo un llamado a las autoridades encargadas de la procuración de justicia para que inicien una investigación profunda que permita esclarecer cómo llegó el animal infectado al estado, en qué momento ocurrió el contagio y si existieron personas o conductas que, por acción u omisión, facilitaron la introducción o propagación de la plaga.

Recordó que recientemente el Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Penal, impulsada por él, para castigar con mayor severidad las acciones u omisiones que provoquen daños al hato ganadero de Chihuahua, por lo que, de encontrarse responsabilidades, deberán aplicarse las sanciones previstas por la ley.

El diputado subrayó además que esta situación confirma la preocupación que desde hace meses ha venido expresando respecto a la necesidad de fortalecer los controles sanitarios nacionales.

“Desde el inicio advertimos que el Gobierno Federal debía reforzar las medidas de contención y control, particularmente en la frontera sur del país, que fue el punto de ingreso del gusano barrenador a México. Hoy queda claro que esas acciones no podían esperar y que es indispensable redoblar los esfuerzos para evitar que el problema siga avanzando”, sostuvo.

Arturo Medina reiteró su respaldo a los productores ganaderos de Chihuahua y aseguró que continuará impulsando las acciones legislativas y de gestión necesarias para defender la sanidad pecuaria, proteger la economía del campo y preservar el prestigio del ganado chihuahuense.