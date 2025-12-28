Mario Delgado defiende la Nueva Escuela Mexicana tras revuelo por convocatoria de Marx Arriaga

La Secretaría de Educación Pública (SEP) defendió que la Nueva Escuela Mexicana (NEM) ha fortalecido la educación pública con la rectoría del Estado, garantizando materiales educativos gratuitos y promoviendo la equidad y el bienestar de estudiantes en todo el país.

En un comunicado, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, señaló que la NEM “es una política de Estado que consolida el carácter público, gratuito, laico e inclusivo de la educación, y coloca en el centro el derecho social a una formación integral con sentido humanista y científico”.

Señaló que durante el ciclo escolar 2025–2026, se distribuyeron más de 160 millones de Libros de Texto Gratuitos (LTG), incluyendo versiones en 22 lenguas indígenas, con el objetivo de garantizar materiales pertinentes y alineados con los principios pedagógicos de la NEM. Según Delgado Carrillo, esta política evidencia la inclusión de comunidades históricamente marginadas: “Se hace justicia a estos grupos que fueron olvidados por el neoliberalismo”.

Además, la dependencia informó que los programas prioritarios del gobierno federal han destinado más de 144 mil millones de pesos en becas y acciones de mejora educativa, beneficiando a más de 13 millones de estudiantes y a miles de planteles escolares.

La SEP destacó también la transformación de los Consejos Técnicos Escolares, que apuntó que se convirtieron en espacios de diálogo para que los maestros expusieran ideas, proyectos y propuestas orientadas a mejorar los contenidos y valores de la NEM.

Delgado Carrillo subrayó que “la transformación educativa avanza con resultados y responsabilidad institucional, consolidando a la escuela pública como pilar del bienestar social, la democracia y el desarrollo nacional”.

Las declaraciones de Carrillo difundidas el sábado se dieron luego de que la semana pasada, el director de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga Navarro, llamó a la formación de Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana y de los Libros de Texto Gratuitos, tras acusar la existencia de una “tendencia a la privatización del Sistema Educativo Nacional”.

A través de su cuenta de X, Arriaga convocó a “toda alma libre, insurgente, con pensamiento y conciencia crítica, a organizarse en Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana y sus LTG”, describiéndolos como espacios donde se instruirá, se agitara y se organizará al magisterio para “desarrollar acciones políticas que defiendan la educación pública, popular, crítica, emancipadora y democrática”.

La convocatoria detalla que los Comités trabajarán en la instrucción sobre “la filosofía, teología y pedagogía de la liberación” y en la identificación de los mecanismos que, según el documento, utilizan operadores del Estado para implementar políticas de privatización educativa. Asimismo, se plantea construir “un poder popular, una masividad, bajo una formación política clara, sustentada en principios innegociables”.

En su texto, Arriaga destacó que desde 2018 se ha construido “una transformación educativa en México”, aunque aseguró que, a pesar de los avances, persisten prácticas heredadas del modelo educativo neoliberal, como la simulación, la coerción para limitar la autonomía profesional de los docentes y la promoción de modelos educativos basados en competencias al servicio de intereses empresariales. La convocatoria sostiene que la formación de los Comités permitirá “construir principios, el Sueño del Porvenir, la prospectiva y la esperanza que alimentará nuestra lucha”.

Oposición pide destitución de Marx Arriaga

El presidente del PRI, Alejandro Moreno, criticó la convocatoria de Marx Arriaga y cuestionó el enfoque ideológico de la propuesta. En una publicación en su cuenta de X, señaló: “¿Qué pretende? ¿Enseñarles a los niños que abrazar al crimen organizado está bien? ¿Hacerles creer que el narcodictador Nicolás Maduro es un ejemplo a seguir? ¿Promover la ineptitud como modelo aspiracional? ¡Es una mentada de madre!”.

“¡Esto ya parece torneo nacional de la pendejada más grande en los gobiernos de Morena!”, señaló el dirigente priísta, al tiempo que agregó que la SEP no es un “juguete político” y que es una institución que debería estar al servicio del pueblo, “no de una ideología narcomorenista podrida”.

Advirtió sobre los efectos de la propuesta en la educación: “Lo malo es que su brutalidad se lleva entre las patas lo más preciado que tenemos como país: La educación de nuestras niñas y niños”.

Por su parte, la senadora y secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, consideró que Arriaga representa un riesgo para el sistema educativo nacional y debe ser destituido. “Yo creo que sí amerita que este señor sea removido. La presidenta [Claudia Sheinbaum] debería tomar con seriedad este asunto, no es cualquier tema, es un asunto muy delicado, es una locura, sin duda alguna”, señaló en declaraciones recogidas por el diario El Universal.

Mientras que el diputado panista Héctor Saúl Téllez difundió en su cuenta de X un video en el que pidió “la inmediata destitución de este personaje” y “detener el intento de influir de manera sesgada en la política educativa del país”.

En el mismo sentido se pronunció el diputado emecista Francisco Farías: “Lo que merece Marx Arriaga es ser despedido de forma inmediata, porque lo que pretenden es adoctrinar a las nuevas generaciones en la educación básica”.