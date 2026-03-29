Marchan 8 millones de personas contra el autoritarismo de Trump

Al menos ocho millones de personas participaron en las marchas en contra del gobierno de Donald Trump ‘No Kings’, según detallaron los organizadores a medios estadounidenses.

El movimiento, que engloba decenas de organizaciones y activistas demócratas, convocó más de 3.300 protestas en los 50 estado de EE.UU. para repudiar lo que llama “autoritarismo” de Trump.

Los manifestantes denunciaron en esta tercera edición de la jornada la “guerra ilegal” que Trump comenzó justo hace un mes en Irán, lo que ha implicado una subida de los combustibles e inflación, además de reafirmar sus críticas contra los “abusos” del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

La movilización principal ocurrió ante decenas de miles de personas en Mineápolis, la mayor ciudad del estado de Minnesota, epicentro de la indignación nacional contra ICE y la Patrulla Fronteriza porque sus agentes mataron ahí a los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en enero.

En Manhattan, Nueva York, los asistentes mostraron pancartas contra el ICE, contra Trump y contra la guerra en Irán durante la manifestación y en San Francisco, California, los manifestantes marcharon hasta desde Embarcadero hasta el Centro Cívico con banderas estadounidenses, ucranianas y trans.

En Florida hubo concentraciones en West Palm Beach, donde una pequeña contramanifestación ha recriminado su presencia a los asistentes, o en Boynton Beach.

Y a primera hora han marchado manifestantes desde Arlington, en Virginia, hasta la Explanada Nacional de Washington D.C coreando consignas con “Sin justicia no habrá paz. Fuera el ICE de nuestras calles”. También ha habido manifestaciones en ciudades más pequeñas como Columbus, Georgia, y en la isla de Jekyll.