Realizan Jornada de Atención “Corredor de Seguridad” en la zona oriente

Con el objetivo de fortalecer la cercanía con la ciudadanía y promover la cultura de la prevención, el Gobierno Municipal llevó a cabo con éxito la Jornada de Atención “Corredor de Seguridad” en la zona oriente de la ciudad.

Durante la jornada, las y los asistentes disfrutaron de la exhibición de unidades policiales, pláticas de primeros auxilios nivel básico, así como la demostración de la Unidad K9. Además, se brindó atención a través de la Unidad Móvil contra la Violencia Familiar y de Género, así como módulos informativos de servicios de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).

Las y los ciudadanos tuvieron la oportunidad de conocer a su policía de cerca, así como todos los servicios que desde el Gobierno Municipal se ofrecen a través de la corporación, como lo es: asesoría Jurídica, atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes, programas y aplicaciones.

De igual manera, se contó con la participación del IMPAS, que ofreció servicios de check up y pruebas de tamizaje en salud mental, además de un módulo informativo de Presupuesto Participativo.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de trabajar de manera cercana con la comunidad, impulsando entornos más seguros y brindando herramientas para el bienestar de las familias.