Advierte Gobierno Municipal sobre números falsos que suplantan al alcalde Marco Bonilla

El Gobierno Municipal alerta a la ciudadanía sobre la circulación de dos números telefónicos falsos que, a través de WhatsApp, se hacen pasar por el alcalde Marco Bonilla para solicitar favores, lo cual es completamente falso.

Ante esta situación, se exhorta a la población a no responder ni atender mensajes provenientes de los números +52 81 2925 5493 y +52 81 3112 7807 así como a evitar proporcionar información personal o realizar cualquier tipo de transferencia, a fin de no caer en posibles extorsiones.

El Gobierno Municipal informa que la Dirección de Seguridad Pública Municipal ya da seguimiento a este caso, con el objetivo de prevenir más hechos de este tipo y proteger a la ciudadanía.