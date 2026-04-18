Reconoce Gobierno Municipal a contribuyentes cumplidos con rifa del predial 2026

En un ambiente de transparencia y alegría, con la presencia de notario público, el alcalde guerrerense Salvador “Chava” Villa encabezó la realización de la tómbola del predial contribuyente cumplido 2026, como reconocimiento a la responsabilidad ciudadana.

Durante el evento se llevó a cabo la rifa de diversos premios entre las y los contribuyentes que realizaron su pago en tiempo y forma. Resultaron ganadores Sulema Y.P.M., quien obtuvo el automóvil Aveo Hatchback 2026; Epifanio B.R., ganador de una pantalla de 50 pulgadas; y Judith V.P.R., ganadora de una pantalla de 43 pulgadas.

El Gobierno Municipal destacó que el cumplimiento en el pago del predial es fundamental, ya que estos recursos se traducen en más y mejores obras, servicios públicos y acciones que benefician directamente a la población.

Finalmente, se reiteró el agradecimiento a la ciudadanía por su confianza y participación, reafirmando el compromiso de seguir trabajando por el desarrollo del municipio.