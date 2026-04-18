Santiago De la Peña sostiene encuentro con mujeres y reconoce su papel central en la familia y la sociedad

El Secretario General de Gobierno de Chihuahua, Santiago De la Peña, sostuvo un encuentro con mujeres chihuahuenses, donde destacó su papel esencial en la construcción de familias sólidas y en el fortalecimiento del tejido social.

Durante la reunión, De la Peña subrayó que la familia representa la base de una sociedad fuerte y con valores, y afirmó que las mujeres son pieza clave en su desarrollo, al ser promotoras de unidad, esfuerzo y formación en los hogares.

En ese contexto, reconoció también el liderazgo de la Gobernadora Maru Campos Galván al frente del Gobierno del Estado, al señalar que Chihuahua es encabezado por una mujer comprometida con la tranquilidad y la estabilidad de las familias de la entidad.

El funcionario reiteró que el ejercicio público debe entenderse como una herramienta para generar mejores condiciones de vida para la ciudadanía y responder a sus principales necesidades.

“El servicio público nace del deseo genuino de innovar vidas”, expresó, al tiempo que enfatizó que el trabajo cercano con la sociedad, especialmente con las mujeres, resulta indispensable para seguir construyendo un mejor Chihuahua.

La reunión formó parte de los encuentros permanentes que mantiene con distintos sectores de la población, con el propósito de fortalecer el diálogo directo, escuchar inquietudes y consolidar una agenda cercana a las causas ciudadanas.