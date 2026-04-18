Reciben parralenses a Marco Bonilla; festejan Día de las Madres e inauguran torneo de tochito

Entre cálidos abrazos, sonrisas y fiesta que distingue a la gente de este municipio

En el marco del festejo del Día de las Madres, el alcalde de Chihuahua Marco Bonilla, acudió por invitación de las familias de Higaldo de Parral, a este hermoso municipio ubicado en la frontera sur del estado para convivir con las mamás y llevar un mensaje esperanzador para los próximos años.

La reunión fue en la unidad deportiva Emiliano Zapata, donde convergen siete colonias, tales como Infonavit Estación, López Portillo, Colonia Morelos, entre otras. La colonia Emiliano Zapata se encuentra catalogada como de atención prioritaria, por eso es la importancia de darle impulso al deporte en esta zona.

Al tomar la palabra, Marco Bonilla detalló que es un gusto compartir con las familias parralenses, la Capital del Mundo, a quienes reconoció por ser parte de la historia del estado y del país, pues aquí fue tierra del general Francisco Villa, con su heroica labor.

Compartió que así es la gente de Parral y de Chihuahua, no se rinden ante las adversidades del desierto, hacen que la tierra fructifique y, frente a los retos que se aproximan para el estado de Chihuahua, el esfuerzo de cada uno de ellos es esencial.

Asimismo, Bonilla las invitó a la ciudad de Chihuahua, ya que por el Día de las Madres, se esperan festejos para la familia entera y para que celebren su día como se lo merecen.

Durante esta visita, también realizó el primer lanzamiento de balón para inaugurar un torneo de tochito que cuenta con la participación de 12 equipos de Parral de la categoría libre, evento que busca promover el deporte, la sana convivencia y espacios de esparcimiento para la comunidad parralense.

Aquí, les compartió la importancia de trabajar por el deporte, política pública que se ha adoptado desde la capital del estado y que ha arrojado excelentes resultados, puesto que en materia obra pública se han brindado espacios para la actividad física.

Finalmente, como parte de esta jornada, sostuvo un encuentro con los medios de comunicación locales de Hidalgo del Parral, con quienes compartió los retos que actualmente se viven en el estado y en el país, donde detalló qué acciones se han hecho desde la ciudad de Chihuahua para contrarrestar este caos.

En este conversatorio los invitó a no rendirse y esforzarse por el bien del estado, ya que los problemas de Chihuahua siempre se han resuelto desde lo local, y lo que viene en puerta, no es la excepción.