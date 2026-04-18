Vecinos de más de 200 colonias respaldan proyecto de Rafa Loera en Chihuahua capital

En una muestra de organización territorial y cercanía ciudadana, vecinos y líderes de más de 200 colonias de la capital expresaron su respaldo a Rafa Loera, con quien comparten una visión de trabajo basada en la comunidad, la inclusión y la atención directa a las necesidades de la gente.

El encuentro reunió a liderazgos sociales provenientes de distintos sectores de la ciudad, quienes acudieron con pancartas identificando sus colonias, evidenciando el alcance y arraigo del proyecto que encabeza Loera. A través de sus redes sociales, el propio Rafa Loera compartió imágenes del momento, destacando la fuerza colectiva de quienes lo acompañan.

Durante su mensaje, reconoció el papel fundamental de las y los líderes presentes, a quienes definió como el vínculo directo con la ciudadanía y pieza clave para ampliar la atención a más sectores que requieren gestión, acompañamiento y resultados.

“Ustedes son quienes conocen la calle, y la política se hace en la calle precisamente. Aquí están representadas 200 colonias, y el verdadero reto viene más adelante. Hemos esperado este momento; yo estoy agradecido de su apoyo pero aún más de que me tengan como su amigo y que digan: ‘él es mi amigo Rafa’”, expresó.

Loera subrayó que este respaldo fortalece un trabajo y proyecto con visión humanista, enfocado en llevar soluciones concretas a cada rincón, y reiteró su compromiso de mantener una relación cercana con la ciudadanía.

Asimismo, destacó que la confianza construida con los vecinos es resultado de recorrer las calles, escuchar de primera mano y trabajar en conjunto para mejorar la calidad de vida en las colonias.

El encuentro refleja la consolidación de una estructura social activa y participativa, que apuesta por la continuidad de un modelo de trabajo cercano a la gente.